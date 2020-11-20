金馬獎2020｜白靈性感行紅地氈無懼走光　語出驚人：我沒有貼胸貼

2020年台灣金馬獎即將到來，眾多海內外電影人已紛紛準備典禮戰服，一向風格特異的白靈日前出席《墮胎師》首映會，笑稱自己至少準備了10套禮服來更換，被問到是否擔心走光，她則手捧自己的胸部開心表示：「我不擔心，這衣服很緊」，並強調自己沒有貼胸貼。

白靈月初從洛杉磯飛抵達台灣，提前隔離14天，她無奈表示每天都很像被困在一個「真空箱」裡出不來，還曾悶到打電話給南港分局的警察，但時時刻刻恪守隔離程序，不過一向個性外放的她也忍不住開玩笑高喊：「早知道隔離14天這麼辛苦，我可能就不來了」。

↓↓↓白靈雙手捧胸：「我不擔心（走光），這衣服很緊！」你認為這套戰衣不貼胸貼可以嗎？點圖看白靈紅地氈性感照及更多生活照↓↓↓

+ 28 + 28 + 28

白靈也自爆過往拍《花花公子》的趣事，她身為華人，原本認為這是不入流的裸露雜誌，後來才發現這是藝術極品，《花花公子》創辦人Hugh Hefner更向她親自提出邀約，並說這是西方男人的聖經：「很多16歲的男孩會在廁所翻這本書」，總算才終於獲得她首肯，不過她當天拍照時還有些拘謹，刻意用手遮住胸部，最終才突破心防。

相關圖輯：金馬獎2020｜林家棟《手捲煙》提名影帝 《幻愛》劉俊謙戰新演員

+ 18 + 18 + 18

陳健朗以《手捲煙》提名金馬獎最佳新導演，他認為金馬獎是華人電影界的至高代表之一，決定無論如何都要來台出席這場盛宴，被問到是否有印象深刻的台灣演員，他首推劉冠廷，並說先前看了《陽光普照》，認為他的特質非常迷人，彈性也很高，屆時希望能與他多多交流，他與《墮胎師》導演陳果是多年好友，並尊對方為老師，也說有次對方特地與他聊了整整兩小時的電影概念，讓他受益良多。

延伸閱讀：

追悼張毅 楊惠姍最後一封催淚情信：謝謝讓我的人生不一樣

觀眾眼睛花…又是你？金馬獎所有入圍片 演員都是同一批？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】