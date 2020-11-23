鍾麗緹分享12歲二女Jaden自拍照　甜美高顏值驚艷網民

曾經是港產片女神的鍾麗緹，與兩位前夫Glen Ross及嚴錚育有3名女兒，大女張敏鈞（Yasmine）及孻女張凱琳（Cayla）因為長得跟她比較相像，較受媒體及網民關注，反之二女張思捷（Jaden）的談論度就較低。

不過，日前鍾麗緹在微博分享跟Jaden及Cayla滑雪的照片，其中兩張Jaden的自拍照就引起網民熱烈討論，事關12歲的她越大越靚女，獲讚是三位千金中顏值最高。

二女Jaden跟鍾麗緹自拍，高顏值驚艷網民。（微博圖片）

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孻女Cayla被指最似鍾麗緹。（微博圖片）

鍾麗緹出Post表示趁北京初雪與女兒們去遊玩，仲帶埋愛犬同行，她替兩位千金影靚相，以往大家都覺得年紀最小的Cayla跟鍾麗緹最似樣，細細個就星味十足，不過今次Jaden的照片就令網民十分驚艷，大讚她「二女兒的顏值超過三女兒了」、「老二越來越好看，也很優秀」、「二女兒現在最美」、「二女兒真好看，高級美」、「我的媽，Jaden竟然長這麼美了，太好看了吧」。畢竟遺傳了鍾麗緹的優良基因，相信Jaden及Cayla長大後都會是大美人。

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