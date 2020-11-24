一秒拳王︱周國賢拍到要做手術　出埠養傷超過一年：都有留意香港

除了新冠肺炎肆虐，近年亦有很多始料不及事情發生，以致不少香港人情緒都持續處於低落的狀態，而最沉鬱的時候也許正需要熱血的電影去激勵人心，由本地樂隊ToNick主音趙善恆執導，周國賢（Endy）主演的《一秒拳王》（One Second Champion）周日（22日）在香港亞洲電影節閉幕日舉行首映，Endy時隔年多亮相於公眾前，原來飾演拳王的他開鏡前已傷到髖關節（Hip joint）位，更負傷拍攝整套電影，當中更不乏高難度動作場面，拍完就離開香港休養了一年多。

《一秒拳王》將於12月3日公映，除了可見周國賢奮身大蛻變，激戰《出貓特攻隊》泰國天菜男神查朗桑提納托古（Chanon Santinatornkul），拳拳到肉打到爆缸，更有林明禎、趙善恆、盧海鵬、袁富華、張建聲和天才童星熊倬樂攜手演出。（電影海報）

Endy說道：「過去一年我離開咗香港，其實我隻腳真係出咗事，因為電影受咗重傷，我做咗個手術，有幾個月我係行唔到。」雖然人不在香港，不過Endy仍然關心着這個家：「喺嗰個撐緊嘅階段，我一路都有留意大家、留意呢個屋企。我覺得交返畀電影去說話，我哋香港人係唔會放棄！」《一秒拳王》說的正正就是堅持到最後、不放棄的故事；導演趙善恆亦說道：「希望呢部電影畀到力量大家一齊支撐落去，希望大家喜歡呢部屬於香港嘅電影。」

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