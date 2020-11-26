是枝裕和電影《援膠女郎》變真人真事　哈薩克健身教練娶吹氣公仔

日本名導是枝裕和執導的2009年電影《援膠女郎》，講述吹氣公仔突然擁有思想，可以四圍走動看世界，仲同人類發生感情。想不到現實生活中，亦有位男子愛上私家「Mary」，二人結成正式夫婦，男方仲話「太太」有正當職業，平時會講粗口，果真戲如人生。

《援膠女郎》講述裴斗娜飾演的吹氣公仔擁有思想，能夠跟人類交流。（電影截圖）

來自哈薩克的健身教練Yuri Tolochko，去年向另一半Margo遞上鑽戒求婚，這件浪漫事竟然成為國際新聞，只因女方是個沒血沒肉沒靈魂的吹氣公仔。求婚前二人已「拍拖」8個月，男方經常在IG放閃，除了大擺親密甫士，仲有一同出遊、做雙人瑜伽，甚至鴛鴦浴的照片，早已成為網絡紅人。

Yuri Tolochko不時在IG放閃。（IG圖片）

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Yuri Tolochko表示，自從在社交網站公開戀情後，另一半因為網民批評而「擔心」自己的外表，最終決定去診所執一執：「當我向世界展示她的照片時，受到很多批評，她開始有點糾結，因此我們決定接受整形手術。她變了很多，起初是很難接受的，後來就習慣了，這是真實的診所及醫生。」

Yuri Tolochko與Margo正式結為夫婦，一眾親友現身到賀。（IG圖片）

先不要去理解吹氣公仔如何整容，在Yuri Tolochko心目中，Margo跟人類幾乎沒分別，他表示另一半在酒吧當侍應，但因為不能自行走路，所以要靠別人幫忙，她仲有其他普通人的習性：「Margo不懂下廚，最喜歡格魯吉亞美食。她會講粗口，但骨子裡是溫柔的。」