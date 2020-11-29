【金雞獎2020】主持「恭喜空缺」極尷尬　網民鬧爆：以為是個人？

第33屆中國電影金雞獎昨日（28日）在廈門舉行，黄曉明及周冬雨，兩人分別憑《烈火英雄》和《少年的你》成為今屆頒獎禮的影帝影后。然而在頒獎禮途中發生一段小插曲，當頒獎「最佳音樂獎」時，擔任頒獎嘉賓的鋼琴家郎朗揭開得獎信封時，他遺憾宣布「空缺」，但此時主持突然爆出一句「恭喜空缺」，讓場面即陷入尷尬情況，幸好郎朗最後都成功解圍。

郎朗擔任金雞獎「最佳音樂獎」的頒獎嘉賓。（影片擷圖）

郎朗除了在金雞獎表演外，還擔任「最佳音樂獎」的頒獎嘉賓。當全場屏息等待他揭曉得獎者時，他打開信封後說：「這個有點遺憾，嗯！空缺，有點遺憾！」雖然如此，但都有零星的掌聲。此時，主持沈騰突然接話：「恭喜空缺。」讓已經尷尬的氣氛，更加不知所措。

郎朗在金雞獎表演。（影片擷圖）

「恭喜空缺」一出，郎朗感到疑惑，並說：「誰？誰恭喜空缺？」幸好郎朗最後順利化解這尷尬情況，緩緩說出：「我覺得雖然是遺憾，但也是一種美，也證明了金雞獎對獎項嚴謹的態度，不過我希望明年再來金雞獎的時候不是空缺，謝謝。」

這段「恭喜空缺」短片當然紅遍網絡，並掀起中國內地網民熱議。有網民表示「恭喜空缺是哪個二五講的」、「沈騰在那說恭喜空缺？他以為空缺是個人？」、「獲提名的人都夠尷尬」、「沈騰和鄧超的主持真的很尬」等，更有網民毫不客氣直斥「提名後又沒選出得獎者，是想說在座各位都是垃圾嗎？」及「我覺得這屆金雞獎就該一整個空缺」。

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