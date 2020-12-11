外媒瘋傳韓片《聖殤》導演金基德　死於新冠肺炎終年59歲

早前爆出南韓「#MeToo」運動，多位女演員踢爆曾受到施暴及性騷擾，當中南韓知名導演金基德同樣有份被指控，今日有消息指出金基德因感染新冠肺炎，在俄羅斯病逝，導演金基德是唯一一位囊括世界三大國際電影節榮譽的韓國導演，包括康城「一種關注」大奬、威尼斯最佳導演獎和柏林最佳導演銀熊獎。

金基德於2012年憑《聖殤》奪得「第69屆威尼斯電影節」金獅獎。

11日，一名俄羅斯的知情人士講到，60歲的導演金基德在拉脫維亞因感染新冠肺炎病逝，目前拉脫維亞政府亦在查詢相關事件的確切性。據知，金基德在上個月20日去到拉脫維亞，他在拉脫維亞的電影製片人幫助下入住當地的住所，最近因感染新冠肺炎而住院，但就在入院2天日死亡。

而另一位外交人士講到：「由於醫院有嚴格的私隱保護條例，尚未能證實金基德是否去世。」

而韓國外交部都有致電當地政府：「外交當局都有收到金基德的相關消息，正在通過當地外交部確定事實真相。」

韓國著名導演金基德曾涉及打女星及逼拍床戲，而接受警方調查。（網上圖片）

根據韓媒sports chosun報導，Vitaly Mansky導演跟金基德失去聯絡後，去到當地醫院找尋，才發現金基德因病離逝。