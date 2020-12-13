基斯伊雲斯聲演「巴斯光年」竟激嬲粉絲　本尊開腔澄清解公關災難

在美國時間周四舉行的迪士尼投資者大會上，迪士尼公布了一系列未來的計畫。除了影迷最期待的Marvel超級英雄電影及影集外，當中由彼思動畫製作的《反斗奇兵》外傳電影都十分矚目。可是當粉絲得悉外傳電影將由前「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）配音「巴斯光年」後，卻感到非常震怒，最後要勞煩基斯伊雲斯本人澄清。

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基斯伊雲斯將會以新形式繼續與迪士尼合作。（官方圖片）

彼思動畫同時公開了一條前導預告，以七彩的宇宙光束帶出外傳電影的戲名為《Lightyear》，並找來剛卸下「美國隊長」的基斯伊雲斯獻聲。消息傳出後，雖然許多粉絲都喜歡基斯伊雲斯，但對於原配音的Tim Allen遭換走都顯得非常傷心。基斯伊雲斯深知道粉絲誤會後，急急在社交平台解釋：「想跟大家說清楚，這電影並不是講玩具巴斯光年，這是以製造巴斯光年的人類，即玩具原型，的起源故事。」

《反斗奇兵》外傳電影《Lightyear》將在2022年6月17日上映，並由基斯伊雲斯負責配音。（影片擷圖）

由於過去粉絲觀看《反斗奇兵》系列電影時，都以為巴斯光年就是太空人玩具的名字。可是如今迪士尼探討的是巴斯光年的原型，因為他太空英雄形象深入人心，於是獲玩具商看中而造成巴斯光年的玩具，因此才會在《反斗奇兵》系列電影出現了由Tim Allen配音的巴斯光年。