伊朗少女扮喪屍版安祖蓮娜祖莉成名　IG上載不雅照片被判囚10年

來自伊朗的19歲少女Sahar Tabar，聲稱接受了50次整容手術，只為了變得似荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），不過變樣後的她卻似足乾屍，上載到IG的照片都極為恐怖，但同時她亦為此而在網絡爆紅。

有指Sahar Tabar為了變得似安祖蓮娜祖莉，接受了50次整容手術，但後來她澄清靠化妝及P圖變成這個樣子。（IG圖片）

可是Sahar Tabar最終玩出禍來，事關去年有網民舉報她在IG上載不雅內容，當地司法機關以在社交網站散播褻瀆、煽動暴力、非法獲取財產、侮辱國家的著裝規定，以及鼓勵年輕人腐敗等理由而將她拘捕。近日Sahar Tabar的代表律師更透露她被判監十年，消息傳出後引起網民嘩然。

更多Sahar Tabar圖片

+ 13 + 13 + 13

Sahar Tabar自去年10月起被司法機關扣留，，今年4月她在獄中確診新冠肺炎，曾要求保釋外出，但遭法庭多番拒絕。負責跟Sahar Tabar的代表律師的伊朗記者Masih Alinejad透露，Sahar Tabar的母親終日以淚洗面，又形容國家有折磨婦女的歷史，需要團結起來反抗，並要求一向致力為女性爭取權益的安祖蓮娜祖莉為Sahar Tabar發聲。