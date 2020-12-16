現實比電影更殘酷？數據分析10套必睇寫實片　觀眾睇完心情極沉重

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台灣電影《無聲》揭開聾啞學校的性侵案件，描繪社會弱勢族群的處境，沉重的劇情令許多觀眾不忍心再看一次，但也有網友特別喜歡這種寫實電影，認為可以看見社會上的各種樣貌，帶來不一樣的省思。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，有哪些網友最常討論的社會弱勢寫實電影，看見人性的真實樣貌，揭露社會角落的黑暗面。（點圖放大↓↓↓）

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同場加映：白靈性感行紅地氈無懼走光　語出驚人：我沒有貼胸貼（點圖放大↓↓↓）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月12日至2020年12月10日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020年社會弱勢寫實電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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