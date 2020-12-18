彭于晏《緊急救援》首次做爸爸勾單親傷痛：要花很多時間說服自己

「每個人都有屬於自己的戰場。」將於12月18日在內地上映的電影《緊急救援》日前發佈「父子情」預告，將「英雄都是挺身而出的凡人」完美詮釋，救援時，救撈人是從天而降的英雄；回到家中，他們和我們一樣，也是有家有兒女的普通人。 電影《緊急救援》取材自真實故事，是林超賢導演繼《湄公河行動》、《紅海行動》之後的最新钜制，講述內地海上救援隊，無懼危險絕境救人的故事，是今年最大製作的「超級英雄」華語電影。

電影由林超賢執導，梁鳳英監製，彭于晏、王彥霖、辛芷蕾領銜主演，藍盈瑩、王雨甜、徐洋、陳家樂、李岷城、張景禕、李欣蕊主演，郭曉冬、張國強、魏大勳、連凱友情出演。

英雄亦凡人！彭于晏演繹救緩隊隊長 同時是有血有肉的父親

「英雄，你要回來哦」伴隨著這句臺詞出現的，是一大一小兩個背影。這是海上救援隊隊長高謙（彭于晏 飾）與兒子聰聰（張景禕 飾）的一個約定，也是海上救援隊隊員日常生活的一個縮影。在預告中，高謙遭遇了家庭與工作的雙重危機，兒子對學校的抗拒、高謙對救援的恐懼、機長辛芷蕾對高謙的質疑、隊友在任務中受傷…

+ 8 + 8 + 8

雖然困難接踵而至，但彭于晏靠著兒子對他的支持成功走出迷茫，這是現實版「超級英雄」內地海上救援隊的真實寫照，他們常年在外執行救援任務，家庭是他們的動力源泉。《緊急救援》的父子情主題預告不僅展現海上救援隊作為現實「超級英雄」的英勇一面，也展示了他們作為普通人的日常生活。

《緊急救援》中高謙一角，是彭于晏首次正式飾演父親角色，兒子聰聰又人細鬼大，對彭于晏來說是個不小的挑戰。彭于晏坦言：「導演給我這個角色，我覺得非常難。導演很有意思，他知道我是單親家庭，所以飾演一位父親我要花很多時間去說服自己，但我非常感謝導演給我這個角色，讓我面對自己一次。」他同時表示，導演林超賢把自己想像中的親情以及兄弟之情都在這個戲裡展現出來了。

《緊急救援》是彭于晏首次正式飾演父親角色，兒子聰聰又人細鬼大，對彭于晏來說是個不小的挑戰。彭于晏坦言：「導演給我這個角色，我覺得非常難。導演很有意思，他知道我是單親家庭，所以飾演一位父親我要花很多時間去說服自己。」（《緊急救援》劇照）

彭于晏拍《緊急救援》水流過急被捲入水底 遭異物纏身險些遇難

每場救援戲都刺激！林超賢挑戰極致「逼迫」王彥霖克服蹦極恐懼

「只要有勇氣，什麼都不怕。」作為華語首部救援題材電影，《緊急救援》此次發佈的「父子情」預告不僅展示了救撈人的日常生活，也揭露了驚心動魄的救援場景。為了震撼呈現救援場景，導演林超賢不僅給觀眾帶來了巨大的刺激，給參與拍攝的演員也留下了深刻的印象。飾演趙呈的王彥霖表示每場救援戲都很刺激，是自己從來沒有經歷過的拍攝狀態。

在拍攝電影《緊急救援》前，王彥霖坦白自己一直很畏懼Bungee Jump，但在拍攝過程中直升機不停地懸掛盤旋已經讓他消除了恐懼，並表示：「我在演趙呈這個角色的時候，我就什麼都不怕，因為這個人就是一個什麼都不怕的人，我自然帶入到其中了，這也治好了我對蹦極的恐懼。」

在聊到四場救援戲的設計時，林超賢表示做電影最享受的是大家可以不用去想如何實現，一起講到天花亂墜，所以在籌備的開始規劃了四場救援戲。但落地時卻遭遇到了困難，四場救援戲放到一部電影裡似乎從來沒人沒嘗試過，有點遊走在「安全線」之外。

是不是刪掉其中一至兩場會比較容易呢？林超賢曾這麼考慮，但如果刪減其中部分則會留下缺憾與不捨，同時電影講述的也是一直在絕境救人的海上救緩隊，林超賢表示：「這個題材我覺得我不會拍第二次了，我希望能夠做得極致一點。」正因林超賢導演破釜沉舟的勇氣和毅力，整個製作團隊的通力合作，這才有了電影《緊急救援》如此極致、如此震撼、如此還原的救援場景。

【本文由「時光網」授權轉載。】