2020年20套網民熱議台灣電影　《無聲》三甲不入《刻在》排第幾？

全球受到新冠肺炎影響，封城的封城、足不出戶的足不出戶，台灣卻像是另一個平行時空，上班、上學沒停止，演唱會、電影院都是人潮，以往外國電影票房明顯下降，多數也順延檔期觀望，因此讓國片強勢出頭，接連好幾檔都是大咖加持、口碑叫好叫座，像是《消失的情人節》、《無聲》再到《刻在你心底的名字》、《孤味》等，劇本強大有吸引力，探討的議題也更多、更廣，不只票房亮眼，更是金馬贏家！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，2020網友討論度最高的台灣片是哪一部，這些心愛的、心碎的、心酸的你又看過了幾部？（點圖放大↓↓↓）

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同場加映：現實比電影更殘酷？數據分析10套必睇寫實片 觀眾睇完心情極沉重（點圖放大↓↓↓）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月10日，近一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020年國片』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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