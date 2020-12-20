天能TENET｜路蘭親證從不用智能電話　「唔想有空閒便上網」

大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan），近日為宣傳《天能TENET》Blu-ray，四出接受訪問，除了關於電影內容，傳媒對他的種種秘聞及私人習慣都大感興趣，而路蘭亦相當合作有問必答，今次就獲他本人親證，原來他從不使用智能電話，現時仍使用緊一部傳統摺機。

路蘭稱即使是用傳統電話，也不是經常跟身。（《TENET天能》劇照）

近日，路蘭接受《People》雜誌訪問時，被問到有傳他不喜歡用智能電話，路蘭便直截了當說出自己根本冇智能電話。「我現在都是用一部摺機，而且不是經常帶在身邊。」不喜歡用智能電話的原因，是它實在太方便太多功能，很容易令自己分心。「我是個很容易分心的人，我更加不想每有空閒時間便拿著電話上網。」

基斯杜化路蘭的作品富強烈的科幻元素，想不到本人卻不太享受科技。（劇照）

他又指當大家忙於用手機上網時，自己花了同樣時間進行不同思考，這對自己更有益。被問到沒有手機跟身，工作時不會帶來不便？「我工作時身邊人人都有手機，我根本無法躲藏起來，所以當我工作時是最容易找到我。」

有網民上載羅拔柏迪臣在拍攝現場坐凳坐，要周街坐為佐證。(網上圖片)

其實早前，有份參與《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises），飾演貓女的安妮夏菲維（Anne Hathaway），便爆出路蘭在片場的三大規條，包括不准帶電話、不准食煙以及不准安排凳畀大家坐。消息一出立即令路蘭被圍攻，指待拍時都冇凳極不人道，令導演的代言人急急澄清，指路蘭在片場的確有禁止的東西，但絕對不是坐椅。

聲明指︰「在基斯杜化路蘭的片場中，要禁止的東西就只有手機（並不是太成功）以及抽煙（非常成功）。」至於妮夏菲維所指的「冇櫈坐」，原來是指放在攝影機熒幕周圍的導演椅。「基斯杜化路蘭只是選擇不坐自己的椅子，但從來就沒有禁止片場出現椅子。各位演員和劇組大可隨便，想坐哪裏便哪裏。」

相信里安納度在《潛行凶間》中，算是坐得最多的一次拍攝。(《潛行凶間》劇照)