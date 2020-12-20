《浪跡天地》奧斯卡影后法蘭絲麥杜曼親自監製︰我嚮往遊民生活

由兩屆奧斯卡影后法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）親自監製的《浪跡天地》，先後入選威尼斯影展、美國特柳賴德電影節、多倫多電影節以及紐約電影節等，更勇奪威尼斯影展最高榮譽——最佳電影「金獅獎」。

兩屆奧斯卡影后法蘭絲麥杜曼親自監製的《浪跡天地》，成績非常好。(《浪跡天地》劇照)

成為首位華裔女導演奪得該殊榮的趙婷，以執導Marvel Studios《永恆族》而備受矚目，但其實早於2017年，她以獨立電影《再生騎士》（The Rider）首度亮相康城影展，並且奪得「導演雙週」單元的「藝術電影獎」。今次這部長片以極佳口碑，贏盡多個影展獎項。

《浪跡天地》改編自極受歡迎的紀實文學《Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century》。(《浪跡天地》劇照)

《浪跡天地》改編自極受歡迎的紀實文學《Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century》，女主角法蘭絲麥杜曼表示一向嚮往無拘無束的遊民生活，所以主動取得這部著作的版權，親自擔任監製，希望將之拍成電影。隨後她看過趙婷的前作《再生騎士》，所以一看到這個劇本立即想起趙婷，希望她能夠執導，結果一口答應。