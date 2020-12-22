暖男曉治積曼勁錫員工　豪擲千萬港元俾員工做聖誕禮物

臨近聖誕，唔知各位打工仔有冇幸收到老闆送嘅聖誕禮物呢？荷里活巨星曉治積曼（Hugh Jackman）出名愛老婆，簡直錫到佢燶，但原來唔止老婆，佢對員工都一樣超級好，名副其實是位大暖男！

曉治積曼為R.M. Williams的股東。（影片擷圖）

曉治積曼早前曾「全裸」拍攝澳洲品牌R.M. Williams的皮鞋廣告，身為股東的他豪使120萬美金（約934萬港元），向截止10月16日為止，公司的900位受僱員工送上聖誕獎金，以感謝他們一整年來的辛勤工作，當中每人可分發約1333元美金（約10373港元）。這筆獎金來自曉治積曼出售了自己5%的股份，他在今年10月將其股份出售給Andrew Forrest，當中他額外賺取了1000萬美元（約7780萬港元）。

要知道受新冠肺炎疫情影響，在經濟蕭條、零售業一片慘淡之下，員工仍能分發到獎金實在難得，有網民更留言：「好想做曉治積曼嘅員工！」

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