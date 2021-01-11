阿諾引成名作《王者之劍》怒轟佔領國會　形容示威者為納粹份子

美國大選結果日前終於塵埃落定，特朗普（Donald Trump）的支持者不滿落敗，日前攻入國會導致人命傷亡，一眾荷里活圈中人強烈譴責這次暴力佔領，身為前加州州長的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）更特意拍片怒轟特朗普，形容示威者像納粹份子。

阿諾批評特朗普時七情上面。（影片截圖）

片段中阿諾將佔領國會事件，跟1938年納粹份子攻擊德國及奧地利猶太人的「碎玻璃之夜」（Kristallnacht）作比較，提到當年父親亦加入了納粹黨，做過很多暴行，現在特朗普試圖推翻選公正選舉的結果，以謊言來誤導人民尋求政變，就跟納粹份子無異，其黨羽亦要承擔責任。

阿諾當年靠《王者之劍》成名。（電影截圖）

之後阿諾突然「亮劍」，拿出成名作《王者之劍》（Conan the Barbarian）的寶劍，並以此比喻美國的民主：「你越磨劍，劍就越堅固。我們的民主受到戰爭，不公正和叛亂所影響，我相信，我們被最近幾天發生的事情動搖，但我們將變得更加強大，因為我們現在知道會失去什麼。」片段中阿諾演說時充滿感情，又難得地提起父親的不堪往事，影片昨晚（10日）在Twitter公開後獲得逾3000萬點擊率及過百萬Like。