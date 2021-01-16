「包山王」黎志偉坐輪椅征服如心廣場　曾拍自傳電影《獅子山上》

前「包山王」黎志偉，今日（16日）挑戰在輪椅上攀登高約320米的荃灣如心廣場。結果在7個小時後，成功征服，為香港大學矯形及創傷外科學系籌款購買「機械腳」等復康儀器，幫助脊髓損傷患者及行動不便的病人。 其實黎志偉傳奇的一生曾拍成電影《獅子山上》(2019)，並由林德信飾演自己，將他意外前後的經歷記下，鼓勵所有人無懼困阻，迎難而上。

黎志偉今日成功征服女心廣場。(余俊亮 攝)

港產勵志電影《獅子山上》改編自「包山王」黎志偉的真人真事，並由他本人跟曾麗芬聯合監製，林德信、衛詩雅、朱鑑然、袁澧林和杜麗莎等人主演。黎志偉曾是亞洲攀岩界排列首位，以及世界排名第八的香港精英攀岩選手，於2008年創下在長洲太平清醮搶包山中，僅以十秒極短時間登頂，拎走「包山王」之稱！

現場都有不少途人圍觀，雖然做足安全措施，但畫面依然驚險。(余俊亮 攝)

3年後，黎志偉在一次回家途中在屯門公路慘遭車禍，導致終身下半身癱瘓，下半生需依靠輪椅出入，更因此而受盡白眼，曾被嘲諷是個「跛佬」。不過他自言都感恩遇到好人多過衰人。

電影由林德信飾演黎志偉一角。（《獅子山上》劇照）

電影中，主角半身不遂後要靠輪椅代步，而他的外母時常都會對他冷嘲熱諷，直言他輪椅的轆會弄花家中地板等等……黎志偉曾在訪問中提到，生活中聽過最心酸的說話，是發生在泊車上。「當時駕私家車準備泊傷殘人士專用錶位，突然發現有個人對我好好，幫我霸住錶位又截停其他車，但後來發現這些人專替人入錶賺酬勞，雖然我解釋傷殘人士泊車有張登記證，可以合法地不用入錶，那人即時反臉說『哎呀！打算搵餐飯食，賺錢買支可樂飲，遇着個跛嘅！』真是比較深刻以及好難受，一來不可辯稱自己不是跛，二來又的確需要這個錶位，不過我都感恩自己遇到好人多過衰人。」

【獅子山上‧專訪】黎志偉半癱身軀實踐港人精神 「一定要堅持」

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