末日戰紀｜新戲幫唔到「飛隼」　盤點5位超級英雄轉型之路

剛過去的一年全球民眾皆受新冠肺炎疫情影響,難以外出,直接增加了在家睇戲的時間,對此串流平台如Netflix、HBO Max、Disney+、Apple TV+在這次疫情有着極大的競爭,除了有自家原創外,更會大手買入電影播放權,同時開設不同戲路供不少演員露面、發揮、轉型等等。

Marvel超級英雄片《復仇者聯盟》系列帶起不少明星,「美國隊長」基斯伊雲(Chris Evans)、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)、「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)、「蜘蛛俠」湯賀蘭(Tom Holland)等人,而在「美國隊長」在《復仇者聯盟4》中宣布卸任掛盾後,將重任交給了「飛隼」,所以不論他在MCU還是其他電影中同樣備受注目,不時都會被反問「究竟佢孭唔孭得起重飛呢?」

雖然未有Marvel新戲、影集《The Falcon and the Winter Soldier》都仍未上映,不過由安東尼麥基(Anthony Mackie)主演的《末日戰地》(Outside the Wire)於15日Netflix上架,原先是個很多的機會為他增加名聲且轉型,告訴大家他不只會演超級英雄片、不只得「飛隼」一個代表角色,不過《末日戰地》今次似乎幫唔到佢之餘,更有些少令人失望。

為爆而爆的爆炸場面

《末日戰地》由口碑不錯的《驚天營救》、《不死軍團》、《超能計劃》製作團隊打造,戲中的機械人像真度高、爆炸場面雖然震撼,但放在劇情之中卻有種為做而做、為爆而爆、沒有感到驚喜的感覺之餘更令劇情扣分。

加上在打戲方面,算得上好睇少少的只能提起在銀行的一場打鬥戲,安東尼麥基在戲中飾演第四代的生秒科技「人造人」,沒有驚人的特殊技能,只能靠人類槍械和身手來跟對家的人類和機械人展開惡鬥,在你一槍我一槍及瘋狂疾走之下,結束一場槍戰。

懸疑性變成負數

故事原先講到新兵Damson Idris在犯錯被被派去跟奇怪的人造人上尉安東尼麥基,慣用劇情多為老兵帶新兵一齊拍住上去打仗,點知編劇扭橋扭到橋不成橋,安東尼麥基叛突變做奸人,上演極為突兀的《智能叛變》的戲碼,頓時令整套戲的懸疑味化整為零,睇到觀眾一頭霧水,真係會想即刻熄機。

甩不了超級英雄味

戲中一幕講到安東尼麥基跟Damson Idris將疫苗安全送到去難民營的醫療處後,一名企圖槍殺他們的敵軍被安東尼麥基發現兼加以嚴刑拷問,當中他跟犯人說:「我可以跟你耗足一天。(I can do this all day!)」,雖然這句經典對白是來自「美國隊長」基斯伊雲斯,不過放在這套戲、這場景當中,卻未會令人聯想到是致敬還是惡搞,反而有種格格不入,甩不了二代美國隊長、甩不了超級英雄的味道。

