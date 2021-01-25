《約定的夢幻島》兩大原因惹負評？劇情過急似催命符未係最攞命

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-25 00:30

大家好，我是老王。去年完結的JUMP中，新四天王的其中三個都紛紛告終，分別是前陣子超火的鬼滅，足以媲美灌籃高手的小排球，以及今天要講的《約定的夢幻島》。

而剛好的是，可能是角色設定沒那麼吸引我，《約定的夢幻島》也是我新JUMP四天王中唯一沒看過，大家都知道漫改真人化電影總會令人卻步，但我連漫畫都沒看過，在這樣的情況下，《約定的夢幻島》真人版看起來到底會是如何呢？準備好了嗎？那麼，我們開始吧！

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雖然沒看過原著，但多少我也知道，《約定的夢幻島》講述著一群在孤兒院的小孩某天發現自己是被鬼所眷養的「高級食材」，而所謂的被「領養」則是「出貨」給圍牆外的鬼當作美味佳餚，在這樣的衝擊下，孤兒院的兒童團結起來逃出孤兒院的故事。

電影的劇情似乎剛好是到動畫的第一季完結，所以無論是動畫黨或漫畫黨，在觀看這部電影時應該不會有被劇透的疑慮，而電影更把漫畫中本來設定的11歲拉到了16歲，可即便如此，整部作品的主力演員群，年齡也是近年少見的低。

一、超年輕陣容

就像我說的，這部作品畢竟是以孤兒為主，鐵三角的艾瑪、諾曼與雷分別是濱邊美波、板垣李光人與城檜吏，這一組的平均年齡只有17歲出頭，而代表管理人的北川景子與渡邊直美也只有30多歲，整體年輕化的結果就是演員的演技非常不穩。

北川景子自然不用說，多年的演出經驗讓他在本作中能展現出房仲女王時期的面具演技，又具備溫柔與渴望等種種情緒混合的複雜內在，這樣一個亦正亦邪的角色，對北川景子來說卻是是少有的。

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而濱邊美波近年雖然作品眾多，但無論是《我想吃掉你的胰臟》、《屍人莊殺人事件》、《鄰座的怪同學》等作品，都讓我感覺到濱邊美波在情緒表達時的用力！彷彿擠出情緒的感覺，這樣的表現在《狂賭之淵》中可能很適合，但在《約定的夢幻島》中，艾瑪那絕望又必須要振作，正向卻不失冷靜的的細膩情緒，交由濱邊美波，或許還是太早了。

而板垣李光人則是演出經驗最為純熟的一位，雖然比濱邊美波小兩歲，但童星出身的他明顯在情緒的掌控上更細膩一些，也沒有了《假面骑士Zi-O》那些較誇張的肢體表現。

城檜吏則是過於可惜，從他的肢體表現與情緒收放來看，很明顯可以了解他是有演技的，但城檜吏那青澀的臉總會讓我感到出戲，雖然說是14歲，但城檜吏的體型如果演小學生我想大概也沒太多問題吧。

渡邊直美反而是我覺得有些格格不入的，雖然渡邊直美的個人氣場還是很強大，但她所飾演的角色那樣誇張的舉動與行為模式還是與整部電影的調性有些不合，就不知道是不是原作角色個性就是如此就是了。

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二、劇情過急推進度

《約定的夢幻島》給我最大的感覺就像是在趕進度，彷彿SOP一樣，每個環節，每個橋段，都是那麼理所當然，雖然後期的轉折有讓我稍稍感覺到趣味，但整體而言並不是會令人意猶未盡的作品，我想這主要是在整部電影的前半段，就將艾瑪塑造成一個太過「刻意」的角色！

刻意的崩潰、刻意的大愛、刻意的反抗、刻意的逃脫，整部作品就是會令人感覺到有些不對勁，反而當雷提出只有少數人能逃脫時，我才有些認同感，畢竟孤兒院中的孩子許多都未滿10歲，要帶著這些孩子逃脫，確實是有些天方夜譚。

而相較於雷與諾曼，艾瑪也沒有表現出身為高智商分子的一面，反而讓我感覺是個一意孤行的樂天派，這也令我無法對這個角色起到好感，最終只好繼續欣賞諾曼。

而無論從前期或是收尾，整部作品都給我很明顯在趕進度的感覺，無論是角色轉折的過程，或是逃跑計畫所遇到的問題，揪出內賊的方式，都讓人有種走流程的流水線感，沒有令人驚呼的鬥智表現，也沒有使人讚嘆的神轉折，有的只是不斷一個又一個的進度推動，到中後期難免令人有些乏味。

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三、漫改到底行不行？

最近Netflix確定要開拍《幽遊白書》真人版，這一舉動讓不少老粉直呼毀童年，似乎也在提醒著我們，該思考的不是漫改真人化行不行，而是什麼樣的漫畫能改成真人化？

就像是《今際之國的有梄》、《賭博默示錄》、《詐欺遊戲》等作品都是漫改，也十分適合漫改，而在我看來，《約定的夢幻島》也十分適合做成真人化，光是那媲美《魔間迷宮》的怪物就讓我對這部作品有一定的信心，加上整部作品並沒有太多動作場面，有的是心理與智力的交鋒，更是會讓人較不會排斥，但絕不是做成這樣趕進度的成品，如果能顧慮到整體作品的細膩度，我相信《約定的夢幻島》會是一部合格的漫改作品，只是這部電影版並不是就是了。

希望哪天小排球如果真人化不要也搞成這樣就好。

我是老王，我們下次見。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：老王，原文：隔壁影評－非原作黨眼中《約定的夢幻島》】