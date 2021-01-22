Lady Gaga巨鴒胸針似《飢餓遊戲》　官網笑稱：不見了一個胸針

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-22 13:45

美國總統拜登（Joe Biden）於香港時間1月21日宣誓就職，正式成為美國第46任總統，當中天后級支持者Lady Gaga、Jennifer Lopez等人都有獻唱，不過Lady Gaga當日身穿法國經典品牌Schiaparelli的高級定製禮服出席後，反而被網民嘲笑她的服裝打扮十足《飢餓遊戲》一樣。

Lady Gaga在第59屆美國總統就職典禮演唱國歌。（Getty Imgae）

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Lady Gaga的禮服上有一個巨型「和平鍍金鴿」的胸針，據知她是為了傳遞和平訊息才會挑選用這個胸針。不過有網民指出Lady Gaga的打扮跟《飢餓遊戲》一樣，加上戲中女主角珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）這個象徵物「學舌鳥」的胸針，就指出Lady Gaga跟《飢餓遊戲》的叛軍一樣，成為抗爭的代表人物，有民族英雄的意思。

《飢餓遊戲》的官方Twitter更搞笑問到：「我們不見了一個學舌鳥胸針，有人見過嗎？」有粉絲隨即上傳一張Lady Gaga的照片。

另一邊廂同樣有網民指出Lady Gaga才不配成為抗爭民族英雄，「才配不起」、「建議他們重看Hunger games（《飢餓遊戲》」、「佢都冇X睇過套戲」、「Pop神枱位淪落至跳樑小丑，自降格調」等等，似乎對於Lady Gaga為拜登站台而感到不滿。