Lady Gaga巨鴒胸針似《飢餓遊戲》　官網笑稱：不見了一個胸針

電影
撰文：
最後更新日期：

美國總統拜登（Joe Biden）於香港時間1月21日宣誓就職，正式成為美國第46任總統，當中天后級支持者Lady Gaga、Jennifer Lopez等人都有獻唱，不過Lady Gaga當日身穿法國經典品牌Schiaparelli的高級定製禮服出席後，反而被網民嘲笑她的服裝打扮十足《飢餓遊戲》一樣。

Lady Gaga在第59屆美國總統就職典禮演唱國歌。（Getty Imgae）

+6
+6
+6

Lady Gaga的禮服上有一個巨型「和平鍍金鴿」的胸針，據知她是為了傳遞和平訊息才會挑選用這個胸針。不過有網民指出Lady Gaga的打扮跟《飢餓遊戲》一樣，加上戲中女主角珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）這個象徵物「學舌鳥」的胸針，就指出Lady Gaga跟《飢餓遊戲》的叛軍一樣，成為抗爭的代表人物，有民族英雄的意思。

《飢餓遊戲》的官方Twitter更搞笑問到：「我們不見了一個學舌鳥胸針，有人見過嗎？」有粉絲隨即上傳一張Lady Gaga的照片。

另一邊廂同樣有網民指出Lady Gaga才不配成為抗爭民族英雄，「才配不起」、「建議他們重看Hunger games（《飢餓遊戲》」、「佢都冇X睇過套戲」、「Pop神枱位淪落至跳樑小丑，自降格調」等等，似乎對於Lady Gaga為拜登站台而感到不滿。

+6
+6
+6
《愛登士家庭》姬絲汀娜麗遭虐打被掉火爐　申請禁制令阻前夫埋身
朱古力獎門人16年｜華納落實開拍前傳　兩位男神入圍候選
《狂鼠列車》抄足《屍殺列車》劇情場景　內地網民踩︰編劇零心思
《四非》周柏豪化畸形巨瘤妝兼全裸　《色模》做廉價勞工扮女人
《寶貝智多星2》網民建議刪掉特朗普畫面　加拿大率先響應有前科
末日戰地｜新戲幫唔到「飛隼」　盤點5位超級英雄轉型之路
《WandaVision》開劇須知6件事　紅女巫最強師父首集已登場
WandaVision首播｜兩集暗藏4個彩蛋　點解紅女巫極抗拒天劍局？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。