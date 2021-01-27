《WandaVision》超級英雄版《愛·回家》？突變處境劇原來有段故

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-01-27 00:30

Marvel超級英雄劇《WandaVision》本月中在Disney+上架，雖然外媒普遍給出高評價，認為它跳脫Marvel既有的框架，給出一次大膽創新的作品。但在播出三集過後，部分觀眾卻認為劇集設定令人感到困惑，難以進入狀況。

對於觀眾這樣的反應，主演伊莉莎白奧遜（Elizabeth Olsen）可以說是一點也不意外。

相關圖輯：《WandaVision》開劇須知6件事 紅女巫最強師父首集已登場（點圖放大↓↓↓）

+ 15 + 15 + 15

以下有《WandaVision》劇情

在《WandaVision》中：「紅女巫」（Scarlet Witch）和「幻視」（Vision）來到了郊區小鎮上，過著理想中的生活。然而，這對新婚夫婦初來乍到就面臨著一大難題，那就是得編造具有說服力的背景故事，讓愛管閒事的鄰居別再打聽兩人的過往。

相關圖輯：《WandaVision》兩集暗藏4個彩蛋 點解紅女巫極抗拒天劍局？（點圖放大↓↓↓）

+ 14 + 14 + 14

伊莉莎白奧遜在《Elle》訪談中解釋，紅女巫和幻視做出這些舉動，目的在於融入當地居民中：「他們試著不要讓鄰居發現他們其實是超級英雄。」至於為何劇集要用情境喜劇風格來呈現呢？她透露這個情境喜劇設定的原因會在後續集數中揭開：

當奇雲費治（Kevin Feige）告訴我原因時，感覺起來就沒這麼詭異了，這是個很棒的開場方式。 伊莉莎白奧遜

事實上，當《WandaVision》項目啟動後，不少粉絲就推測兩人幸福快樂的生活，其實是「紅女巫」走不出失去幻視的悲痛，而創造出的虛假現實。這個推測是否會成真呢？答案有望在第四集揭曉。

相關圖輯：【WandaVision】伊莉莎伯奧遜浮誇表情極搶眼 網民Cap圖整表情包（點圖放大↓↓↓）

+ 18 + 18 + 18

伊莉莎白奧遜日前接受《Digital Spy》訪問，透露第四集會出現很大的變化，屆時許多令人困惑的事情都會得到解答。

《WandaVision》持續在美播出。

延伸閱讀：

MCU第四階段正式啟動！2021~2023年未來26部漫威影劇總整理

查理考克斯驚現《蜘蛛人3》片場！傳「夜魔俠」客串戲份已拍完

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】