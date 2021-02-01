Apple TV+兩億購電影版權創紀錄　疑為爭取獎項落重本

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-01 13:00

隨著網上影視串流平台越來越普及，不同頻道的激爭亦越趨激烈，願意大灑金錢去製作自家影視作品或購入作品版權，有消息指Apple TV+以2500萬美元（約1億9500萬港元）買下在辛丹斯影展（Sundance Film Festival）登場的電影《CODA》，看好它有潛力在各大電影頒獎禮獲得獎項。

《CODA》在辛丹斯影展上獲得極高評價。（劇照）

《CODA》講述生於聾人家庭的高中少女，是家中唯一的聽力正常的成員，她在為支持家業還是追尋音樂夢想而掙扎，感人細膩的劇情換得極高評價，在「爛番茄」（Rotten Tomatoes）獲得96%好評，而在電影網站IMDb亦得到8.3分（10分滿分）的好口碑，除了有望在本屆辛丹斯影展拿獎，亦被視為各大頒獎禮有力候選作品。

《戀愛假期無限LOOP》的買片紀錄被打破。（劇照）

據悉，Apple TV+出高價揮低Amazon Prime Video及Netflix等競爭對手獲得這部片的版權，今次出價2500萬美元，打破了去年Hulu以2250萬美元購入電《戀愛假期無限LOOP》（Palm Spring）的紀錄。Apple TV+願意落重本，不外乎為了擁有更多得獎電影來增加競爭力，與其它串流平台抗衡。