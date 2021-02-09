劉鑾雄伉儷1500萬與古天樂合拍5片　回想兒時一張飛５人擠一座位

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-09 18:16

自2002年初起，新冠肺炎疫情於全球肆虐，香港電影業大受打擊，一向對香港電影工業非常支持的劉鑾雄先生及其

太太陳凱韻女士，再度為業界出錢出力，向天下一集團旗下公司投資 1,500 萬港元，決定開拍五部本地製作電影，務求讓更多電影工作者重返崗位。

劉鑾雄及其太太陳凱韻女士，再為電影業界出錢出力，向天下一集團旗下公司投資 1,500 萬港元。（資料圖片）

據悉，五部本地製作電影中，首部電影《送院途中》現已開拍，而第二部《馬拉松》亦有望在三月或四月開鏡。當中劉鑾雄伉儷所投資款額連同所得的任何收益，將經「劉鑾雄慈善基金」全數捐出作慈善用途。

劉鑾雄伉儷指出是次投資 1,500 萬港元，希望能夠幫助本地電影業界在疫情之下度過難關，同時承諾在能力所及和用得其所的情況下，他們與「劉鑾雄慈善基金」將義不容辭地提供更大力的財政及其他支援。

古天樂在疫情下再開5部戲。（資料圖片）

事實上「劉鑾雄慈善基金」於2020年5月，已向香港演藝人協會發起的「香港電影工作者疫境支援計劃」捐出1,000萬港元，在疫情期間緩解電影基層人員的困難。此外，「劉鑾雄慈善基金」於2018年7月曾向「鮮浪潮電影節」捐贈了 1,000萬港元，以鼓勵及支持一班具潛質及有志從事電影工作的本地年輕創作人。連同是次投資，劉鑾雄伉儷及「劉鑾雄慈善基金」累計向電影業界貢獻 3,500 萬港元，非常有心。

劉鑾雄一直都十分喜愛電影。（資料圖片 / 李孫彤攝）

劉鑾雄先生一直對電影界不遺餘力，源於他自小熱愛觀賞電影，他憶述在戲院查票十分寬鬆的50年代，曾試過跟五位家人共用一張戲票，擠在小小的一個座位上看戲，到現在依然記憶猶新。對於現在電影業界面對困難時，希望感恩圖報、略盡綿力幫忙。

天下一集團表示為香港電影業界出力是雙方的共同理念，該五部電影將會充滿本地元素，亦會多起用本地新演員，在業界寒冬中為他們提供更多演出機會。