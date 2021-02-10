《向西聞記》Dee@Error再扮劉德華　情挑盧覓雪︰我不想努力了

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-10 22:00

由hmvod原創的賀歲片《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了》，正全速趕製後期中的，而首條官方宣傳片已於日前正式曝光。今次主要演員包括何啟華（Dee@Error）、盧覓雪、邱傲然（Tiger@Mirror）、黎萬宏（泥鯭@RubberBand）。故事講阿Dee為了搵錢，不惜到夜店跳舞，招呼闊太，其中一個就是由盧覓雪飾演。

盧覓雪為這賀歲短片，獻出熒幕上首次爆粗。 (《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了》劇照

電影以跳舞群組事件做包裝，引伸出一個爆笑瘋狂故仔，故事講述阿 Dee 係天水圍落難古惑仔，被人追打到旺角，誤打誤撞之下闖入舞廳避難，因而結識了飾演跳舞老師的 Tiger 及舞廳經理泥鯭；而阿 Dee 和盧覓雪仲擦出一段似是而非的曖昧感情。

在預告片中，阿Dee先重演《97古惑仔：戰無不勝》中，萬梓良教「陳浩南」鄭伊健點做大事的金句︰「從來做大事講三樣嘢，銀紙！銀紙！同埋銀紙呀！」擺明以錢為重，後來鏡頭一轉，就交代阿 Dee 縱橫舞場同大媽跳舞扭到開花，阿 Dee仲重施故技，瞇住眼抿起嘴再扮劉華！

阿Dee再扮劉華，依然神似。(《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了》影片截圖)

除了講「錢錢錢」對白，阿Dee在訪問中都有重演其他經典對白，包括張家輝在《掃毒》中的「耶穌都留佢唔住呀！」阿Dee︰「今次有啲嘢可以試下玩，導演好支持，希望呈現喜劇嘅感覺，大家睇完recall返港產片回憶，如果未聽過嘅就當係廢話笑咗去，最緊要大家開心，笑得出係我最大希望。」

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今次雪雪拍《向》片有兩個新嘗試，第一是首次在銀幕上講粗口：「其實我2019年下半年到依家，呢年半入面，我嘅日常生活都充滿住粗口，除咗聽人講好多粗口，我自己都講咗好多粗口，都冇諗過自己講粗口講到咁流利，所以呢個角色講粗口對我嚟講冇難度。」另一個新嘗試就係食煙，雖然雪雪從事報業出身，但她從不抽煙，「今次戲入面有個情節係阿Dee畀口煙我食，當時我係欣然接受。其實我唔識食，係有樣學樣，竟然過到關，因為我冇濁親冇咳到死，唯一係一cut之後即刻要漱口，好難受，啲味道難頂到爆炸。」

《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了》由 hmvod 原創劇《向西聞記》第一季原班人馬創作，該片定於牛年大年初一（12/2）中午12時於 hmvod 上架，登記做會員即可收看，首月月費全免。