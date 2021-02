情人節｜回帶陳法拉IG藏肚成功　懷胎10月仲拍Marvel《尚氣》？

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-02-14 21:00

38歲的陳法拉今日情人節(2月14日)突然在Facebook和IG上宣布自己成為新手媽媽,過往一直未有公布大肚消息的她,只得知她正為Marvel拍攝新戲超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),震撼消息一出,不少人都留言祝福更大讚法拉是位靚靚新手媽咪。

陳法拉與法籍男友Emmanuel Straschnov 2019年結婚。(陳法拉ig)

陳法拉跟法籍男友Emmanuel Straschnov於2019年結婚,法拉指囡囡「小米妮」是捉緊鼠年尾巴的寶寶,推前計算「小米妮」應該是在2月11日或之前出世,不過這10個月來法拉一直都有更新Facebook和IG,新相舊相通通絲毫甩見肚,保密功夫可謂做到足。不過「小米妮」似乎腳頭勁好,帶給媽媽不少旺氣,法拉這10個月來究竟發生過甚麼事呢?

法拉拍美劇《無所作為》

法拉於2019年接拍了HBO美國迷你劇集《無所作為》(The Undoing),伙拍妮歌潔曼(Nicole Kidman)以及曉格蘭特(Hugh Grant),不過相信當時法拉並未有BB,劇集雖於2020年10月25日首播,不過早在2019年3月在紐約開機,直到6月都仍然在拍攝當中,猜測法拉於2020年10月26日上傳的照片有機會舊照,所以絲毫未見肚。

《尚氣與十環幫傳奇》9成演員都是華人,當中包括梁朝偉與陳法拉。(官方圖片)

法拉接拍Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》

而在2020年5月中,一度盛傳法拉會加入Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),直到12月才正式確認消息,不過在這段期間《尚氣與十環幫傳奇》斷斷續續一直有開機拍攝,相信劇組人員都會知道她懷孕的消息,而且法拉在2021年1月1日上傳一條相信是在澳洲拍攝現練習踢腳的影片,按理說當時法拉應該未有「小米妮」。

法拉拍攝《雁南飛》當時並未有「小米妮」,不過陀住B時獲得不少獎項。(《雁南飛》劇照)

陳法拉零片酬演出《雁南飛》 勇奪7個國際性獎項

陳法拉於2019年零片酬演出獨立短片電影《雁南飛》,主動提出不收片酬,更加自資機票由美國飛往蒙古拍攝,《雁南飛》於2020年勇奪7個國際性獎項,如康城電影節青年導演獎、法國獲勝者、金屏學生電影、2020年香港國際電影節中國冠軍等等,成績十分亮眼,當時法拉回應:「想繼續提升自己,學多一點東西。」

