情人節｜回帶陳法拉IG藏肚成功　懷胎10月仲拍Marvel《尚氣》？

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-14 21:00

38歲的陳法拉今日情人節（2月14日）突然在Facebook和IG上宣布自己成為新手媽媽，過往一直未有公布大肚消息的她，只得知她正為Marvel拍攝新戲超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），震撼消息一出，不少人都留言祝福更大讚法拉是位靚靚新手媽咪。

陳法拉與法籍男友Emmanuel Straschnov 2019年結婚。（陳法拉ig）

陳法拉跟法籍男友Emmanuel Straschnov於2019年結婚，法拉指囡囡「小米妮」是捉緊鼠年尾巴的寶寶，推前計算「小米妮」應該是在2月11日或之前出世，不過這10個月來法拉一直都有更新Facebook和IG，新相舊相通通絲毫甩見肚，保密功夫可謂做到足。不過「小米妮」似乎腳頭勁好，帶給媽媽不少旺氣，法拉這10個月來究竟發生過甚麼事呢？

法拉拍美劇《無所作為》

法拉於2019年接拍了HBO美國迷你劇集《無所作為》（The Undoing），伙拍妮歌潔曼（Nicole Kidman）以及曉格蘭特（Hugh Grant），不過相信當時法拉並未有BB，劇集雖於2020年10月25日首播，不過早在2019年3月在紐約開機，直到6月都仍然在拍攝當中，猜測法拉於2020年10月26日上傳的照片有機會舊照，所以絲毫未見肚。

《尚氣與十環幫傳奇》9成演員都是華人，當中包括梁朝偉與陳法拉。（官方圖片）

法拉接拍Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》

而在2020年5月中，一度盛傳法拉會加入Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），直到12月才正式確認消息，不過在這段期間《尚氣與十環幫傳奇》斷斷續續一直有開機拍攝，相信劇組人員都會知道她懷孕的消息，而且法拉在2021年1月1日上傳一條相信是在澳洲拍攝現練習踢腳的影片，按理說當時法拉應該未有「小米妮」。

法拉拍攝《雁南飛》當時並未有「小米妮」，不過陀住B時獲得不少獎項。(《雁南飛》劇照)

陳法拉零片酬演出《雁南飛》 勇奪7個國際性獎項

陳法拉於2019年零片酬演出獨立短片電影《雁南飛》，主動提出不收片酬，更加自資機票由美國飛往蒙古拍攝，《雁南飛》於2020年勇奪7個國際性獎項，如康城電影節青年導演獎、法國獲勝者、金屏學生電影、2020年香港國際電影節中國冠軍等等，成績十分亮眼，當時法拉回應：「想繼續提升自己，學多一點東西。」

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