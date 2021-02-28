吳孟達逝世︱田啟文指傳媒誤解星爺：佢有留《功夫》角色畀達哥！

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-01 00:48

吳孟達（達哥）昨日（27/2）因肝癌離世。田啟文（田雞）今晚（28/2）於無綫（TVB）出席節目《無可比擬的演藝泰斗 永遠懷念吳孟達》之後接受《香港01》訪問，他透露當初周星馳（星爺）確實有在電影《功夫》預留角色給達哥，惟最後因檔期不合故未能合作。

對於有指星爺和達哥的關係欠佳，田啟文再三澄清，情緒頗為激動，「唔係外界所講完全冇合作，係因為時間確實配合唔到冇拍到。但係外界就攞呢啲嚟大肆渲染，自己作文章。但媒體就係咁，我哋已經澄清過萬次㗎啦！但永遠你有你講，我就唔寫嘅。我都唔知你哋會唔會聽日都唔寫。係都要寫佢哋反晒面嘅，即係我覺得咁樣唔好囉，傳媒唔應該咁做。」

田啟文指星爺和達哥關係並非似外界所傳般惡劣，談到星爺和達哥交惡傳聞時，情緒更頗為激動。（梁碧玲攝）

他續說：「以往我哋（對於二人交惡傳言）一笑置之，你想做好人、件事嘅你會好好多干涉，唔知係你哋、編輯、定或社會問題。唔係嘅嘢我唔覺得應該生安白造，如果為咗多兩條headline或者賣多兩份報紙，我覺得呢啲傳媒要唔要都罷。而達哥同星爺都冇抱怨過呢啲事，其他人冇資格講呢啲嘢，兩邊我都有接觸，佢哋從來冇因為呢啲嘢唔開心。」

田啟文與苑瓊丹一同現身無綫電視城，悼念吳孟達。（梁碧玲攝）

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