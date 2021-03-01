【金球獎2021】賽果即時更新　已故「黑豹」查域克封影帝

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11:33　已故查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）封最佳劇情片男主角

11:25　《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）封最佳迷你劇集

Anya Taylor-Joy大熱封迷你劇視后。

11:24　Anya Taylor-Joy憑《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）封電視迷你劇組最佳女主角

「戴卓爾夫人」都攞埋女配角！

11:15　姬莉安德遜（Gillian Anderson）憑《王冠》（The Crown）奪劇集最佳女配角

11:13　茱迪科士打憑《The Mauritanian》奪電影最佳女配角

珍芳達 （Jane Fonda）獲頒終身成就獎。

10:55　《王冠》（The Crown）奪最佳劇集

《Minari》奪最佳外語片。

10:49　《Minari》奪最佳外語片

10:42　佐斯奧康納（Josh O'Connor）憑《王冠》（The Crown）奪電視劇組最佳男主角

露莎蒙碧姬。

10:33　露莎蒙碧姬憑《詐欺女王》（I Care A Lot）奪最佳音樂劇／喜劇電影女主角

10:23　《富家窮路》（Schitt's Creek）奪電視音樂及喜劇組最佳劇集

10:21　積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）憑《乜都得教練》（Ted Lasso）奪電視音樂及喜劇組最佳男主角

10:12　《靈魂奇遇記》（Soul）奪最佳配樂

10:10　《前路有你》“Io Sì (Seen)”（The Life Ahead）奪最佳原創電影歌曲

飾演已故戴安娜王妃的Emma Corrin奪視后。

10:08　Emma Corrin憑《王冠》（The Crown）奪電視劇組最佳女主角

09:39　《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）奪最佳劇本

麥克雷法路奪電視迷你劇最佳男主角。

09:35　 麥克雷法路（Mark Ruffalo）憑《I Know This Much is True》奪電視迷你劇最佳男主角

09:30　約翰保也加（John Boyega）憑《Small Axe》奪電視劇最佳男配角

09:26　《靈魂奇遇記》（Soul）奪最佳動畫

09:20　Catherine O'Hara憑《富家窮路》（Schitt's Creek）奪電視音樂及喜劇組最佳女主角

Daniel Kaluuya（上排中）奪電影最佳男配角

09:13　Daniel Kaluuya憑《Judas And The Black Messiah》奪電影最佳男配角

《第78屆金球獎頒獎禮》 （Golden Globes）現正舉行中，《香港01》為大家即時更新賽果！

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