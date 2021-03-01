【金球獎2021】賽果即時更新　已故「黑豹」查域克封影帝

11:33 已故查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）封最佳劇情片男主角
11:25 《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）封最佳迷你劇集
Anya Taylor-Joy大熱封迷你劇視后。
11:24 Anya Taylor-Joy憑《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）封電視迷你劇組最佳女主角
「戴卓爾夫人」都攞埋女配角！
11:15 姬莉安德遜（Gillian Anderson）憑《王冠》（The Crown）奪劇集最佳女配角
11:13 茱迪科士打憑《The Mauritanian》奪電影最佳女配角
珍芳達 （Jane Fonda）獲頒終身成就獎。
10:55 《王冠》（The Crown）奪最佳劇集
《Minari》奪最佳外語片。
10:49 《Minari》奪最佳外語片
10:42 佐斯奧康納（Josh O'Connor）憑《王冠》（The Crown）奪電視劇組最佳男主角
露莎蒙碧姬。
10:33 露莎蒙碧姬憑《詐欺女王》（I Care A Lot）奪最佳音樂劇／喜劇電影女主角
10:23 《富家窮路》（Schitt's Creek）奪電視音樂及喜劇組最佳劇集
10:21 積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）憑《乜都得教練》（Ted Lasso）奪電視音樂及喜劇組最佳男主角
10:12 《靈魂奇遇記》（Soul）奪最佳配樂
10:10 《前路有你》“Io Sì (Seen)”（The Life Ahead）奪最佳原創電影歌曲
飾演已故戴安娜王妃的Emma Corrin奪視后。
10:08 Emma Corrin憑《王冠》（The Crown）奪電視劇組最佳女主角
09:39 《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）奪最佳劇本
麥克雷法路奪電視迷你劇最佳男主角。
09:35 麥克雷法路（Mark Ruffalo）憑《I Know This Much is True》奪電視迷你劇最佳男主角
09:30 約翰保也加（John Boyega）憑《Small Axe》奪電視劇最佳男配角
09:26 《靈魂奇遇記》（Soul）奪最佳動畫
09:20 Catherine O'Hara憑《富家窮路》（Schitt's Creek）奪電視音樂及喜劇組最佳女主角
Daniel Kaluuya（上排中）奪電影最佳男配角
09:13 Daniel Kaluuya憑《Judas And The Black Messiah》奪電影最佳男配角
《第78屆金球獎頒獎禮》 （Golden Globes）現正舉行中，《香港01》為大家即時更新賽果！