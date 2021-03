撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-03-01 09:44

09:39 《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)奪最佳劇本

麥克雷法路奪電視迷你劇最佳男主角。

09:35 麥克雷法路(Mark Ruffalo)憑《I Know This Much is True》奪電視迷你劇最佳男主角

09:30 約翰保也加(John Boyega)憑《Small Axe》奪電視劇最佳男配角

09:26 《靈魂奇遇記》(Soul)奪最佳動畫

09:20 Catherine O'Hara憑《富家窮路》(Schitt's Creek)奪電視音樂及喜劇組最佳女主角

Daniel Kaluuya(上排中)奪電影最佳男配角

09:13 Daniel Kaluuya憑《Judas And The Black Messiah》奪電影最佳男配角