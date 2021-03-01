數據分析吳孟達20大經典電影角色　《少林足球》黃金右腳僅排第3

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-01 17:00

「像這種要求，我這輩子也沒見過～」一看到台詞馬上就想起他，吳孟達27日因肝癌病逝 ，生前他出演多部星爺電影，每一個角色在他的詮釋下都是經典，隨便一部都有熟悉的台詞，像是「娘子快跟牛魔王出來見上帝」、「我要寫個慘字」、「我還沒上車啊」等等。

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回首吳孟達的70年人生，有起有落，帶給大家更多是歡快的笑聲，今天《DailyView網路溫度計》整理了關於達叔的兩件你可能不知道的事，還透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查他飾演過的經典電影角色，看看哪一個是大家心中的萬年不敗，一起讀下去吧！

喜劇搞笑的背後…吳孟達兩個你可能不知道的秘密

達叔和星爺怎麼了？

「星爺」周星馳和吳孟達的搭配相信是許多人心中不滅的經典，從《賭聖》、《九品芝麻官》到《喜劇之王》，兩人合作無間還「上契」，好感情不言而喻。

不過兩人卻在《少林足球》後就沒再合作，有報導指出，當時周星馳籌拍《功夫》時留角色給吳孟達，但中間遇上SARS疫情而延期，之後再開拍變成吳沒有檔期而告吹，之前吳受訪曾透露，星爺覺得他沒有義氣，坦承感情不同以往，形容兩人「有點老死不相往來那種感覺」。之後星爺拍《美人魚》時也邀請達哥，他卻因生病而拒絕，算一算至此兩人長達20年沒再合作。

隨著吳孟達肝癌住院，周星馳致電關心算是關係破冰，吳孟達還曾說：「只要我還沒死、星爺還沒退休，都有機會再合作。」但還沒等到兩人再次搞笑，達叔就永遠的長眠、星爺淚送老搭檔離去了。

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曾想輕生之後成功再起

吳孟達並非一開始就非常有名，在他剛出道的時候，因為嗜賭成性而欠下高達30萬的高額賭債，也沒有戲可以接，曾一度想自殺。

吳孟達曾說，低潮時曾向同學周潤發開口借錢，還因對方沒有借而萌生恨意，不過周潤發雖然沒借錢，但還是介紹電影角色的機會給他，後來吳孟達也修心養性，重新努力研究演技，終於成功再起，演出一部部經典好戲，並清還賭博的債務。

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再見達叔！回憶吳孟達經典20大電影角色（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月01日至2021年02月27日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『吳孟達經典電影角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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