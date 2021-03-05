無縫迎新春「最強賀歲片金句王」　有獎遊戲得獎者誕生！

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-03-05 12:00

由《香港01》主辦的「最強賀歲片金句王」有獎遊戲已於2021年2月20日圓滿結束。活動獲得衆多賀歲片迷參與，透過遊戲重溫經典金句仲有機會贏走價值港幣$300 Netflix禮卡。

所有參加者完成有獎遊戲會即時獲得「01積分」獎賞，再回答問題「您認為邊句賀年金句最萬用？點解？」，經過一輪評核，答題內容最令編輯印象深刻及產生共鳴的得獎者已誕生，以下是得獎公布：

1.得獎者姓名：W** P Y**

「有個真正朋友真係好既！」同人拜年講呢句金句，一定個個都開心，因為當大家係朋友先會拜年，難得遇到、成為朋友，當然係值得慶祝嘅事啦！所用用呢句金句拜年，一定最萬用～( ´▽｀)

2.得獎者姓名：K** M* W**

「身體健康」係最萬用，全人類、寵物、動物都要身體健康，冇健康就乜都冇，有健康就充滿希望，強健嘅身體係創造你想要的東西嘅重要基石：財富，家庭，事業，權力和各種成就。身心健康，你就可以努力去實現夢想和理想，貢獻社會，造福人群。尤其是我哋仲未從新冠肺炎疫情中走出嚟，身體健康相信係最基本嘅賀年說話，人見人愛。

3.得獎者姓名：C** K* P*

「心想事成, 因每個人的願望不同, 有錢人希望身體健康, 窮人希望發達, 宜家我希望疫情快D消失.」

4.得獎者姓名：L** H** Y***

「我認為人生有個真正朋友的確好極係最萬用，因為人生要搵個真正的朋友是很難，很多朋友都是因為貪圖利益或物質的誘引而跟你做朋友，而不是真心和你交朋友的，因此如果人生有個真正的朋友可以與自己閒時散散心、傾心事、一同玩樂，的確是人生的一大享受。當我們有壓力或不愉快時，有個真正的朋友和自己開解，真是對憂鬱的心情是最好的良藥。」

5.得獎者姓名：L** L** S***

「我認為在《嚦咕嚦咕新年財》中，劉德華說：「記得人品好，牌品自然就會好」最萬用，從「四方城」中看出人的品格，簡直神來之筆，奇準無比。事實上，新年期間，大夥兒的熱門活動就是「攻打四方城」，在打麻將中，一個人的真性情、本性實在表露無遺，而這也成了外父外母揀乘龍快婿的上佳方法之一，能揀選出合適的女婿，屢試不爽，百試百中！」

6.得獎者姓名：C** K** F***

「我認為上車在望這句賀年金句最萬用，因為現時香港寸金尺土，年輕一輩都覺難上車，很多亦需要父母幫助付首期，所以新年的祝福語用這句無論老少咸宜，聽見都笑哈哈！亦祝福大家牛年新壯力見，身體健康！」

7.得獎者姓名：L** W** C***

「橫財就到手.因為喺宜家呢個時勢個個人都想發達做自己鍾意做嘅嘢,而呢句說話唔一定對長輩有用而係全部年齡層都適合,個個聽完都笑口常開啦，俾封利是你都話易，真係橫財就到手啦！

8.得獎者姓名：L** Y**

「牌品好 人品自然好 雖然我唔打麻雀，但麻雀係普遍香港人新年必備節目，見到d親戚打麻雀嘅真性情，真係無限感嘆(><) 呢句金句表面意思好簡單，但內裡個道理好好，有耐性打麻雀嘅人會喺事業困境中都仍然努力咁做好件事，呢個人先會成功。加埋「獅子山下大家一齊努力」嘅鼓舞，呢句金句喺呢兩年令人氣餒嘅環境中特別有意思。」

9.得獎者姓名：S** Y** Y**

「新年快樂、恭喜發財、身體健康、心想事成。因為每逢新年對大家都可以講,有邊個唔係講呢啲吖!最萬用就緊架啦,無論咩年齡,做咩工,定返緊學,咁個個都想快樂、健康、發財、諗咩有咩㗎嘛!同埋每次拜年都聽到耳熟能詳,絕對係最令人印象深刻同埋有共嗚,因為一聽就知係賀年金句!」

10.得獎者姓名：H* Y** Y**

「橫財就到手 有誰會和錢過不去，還要是橫財，很多人每次賣獎券都會自問自答，認為經年累月地買獎券都好應該有一次中獎機會，橫財好應該近在咫尺就快到手吧！」

得獎者將有專人聯絡及通知有關領獎安排。