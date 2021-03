【上氣】LEGO樂高又劇透？提前曝光外星反派神秘身份　破壞力驚人

今年31歲的加拿大籍華裔男演員劉思慕在2019年跌破眾人眼鏡、大爆冷門獲選為Marvel電影宇宙中首位亞裔超級英雄《上氣》( Shang-Chi and the Legend Of The Ten Rings、又譯尚氣)男主角,迅速就因為外貌而引起網友熱議!不過隨著此片已經在去年底順利於澳洲拍攝完成並煞科,現在《上氣》充滿中國風情的主角定裝照和神秘反派也一起曝光!