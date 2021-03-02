【上氣】LEGO樂高又劇透？提前曝光外星反派神秘身份　破壞力驚人

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-03-02 14:30

今年31歲的加拿大籍華裔男演員劉思慕在2019年跌破眾人眼鏡、大爆冷門獲選為Marvel電影宇宙中首位亞裔超級英雄《上氣》（ Shang-Chi and the Legend Of The Ten Rings、又譯尚氣）男主角，迅速就因為外貌而引起網友熱議！不過隨著此片已經在去年底順利於澳洲拍攝完成並煞科，現在《上氣》充滿中國風情的主角定裝照和神秘反派也一起曝光！

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現在就有美國網友曝光了照片中的LEGO樂高全新Marvel系列玩具，其中以真人版電影《上氣》為主題的新系列也揭曉。中間的巨獸正是外星反派「非凡龍」（Fin Fang Foom）！ 這隻由Stan Lee和Jack Kirby創作的生物設定是在百年之前乘坐宇宙飛船墜落到中國，隨後被滿大人召喚，成為飛獸版的Iron Man，擁有足以摧毀整個世界的驚人破壞力，曾在Marvel漫畫中與無數超級英雄對戰，另外下圖更可以仔細觀看到男主角《上氣》紅色戰袍。

外星反派「非凡龍」登場！點圖放大看LEGO樂高全新Marvel系列玩具及粉絲自製「上氣」概念照👇👇👇

Marvel首部亞裔超英電影《上氣》卡士豪華，包含華語影壇的巨星梁朝偉、楊子瓊和新科金球獎影后Awkwafina、華裔喜劇演員錢信伊。《上氣》由Destin Daniel Cretton執導，《神奇女俠1984》編劇Dave Callaham負責劇本，電影暫訂於今年7月8日上映。

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