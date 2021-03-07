《WandaVision》爛番茄91%！紅女巫覺醒　劇情緊接《奇異博士2》

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-07 00:30

Disney+限定劇集《WandaVision》日前播出大結局，全劇在美國電影網站《Rotten Tomatoes》獲得91%新鮮度的好評。飾演「Wanda」（紅女巫）的伊莉莎白奧遜（Elizabeth Olsen）證實，《奇異博士2》（暫譯）是「直接續集」，意味著如同《復仇者聯盟3》、《復仇者聯盟4》一樣，故事是直接延續下去的「上、下集」關係，令人期待。

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《WandaVision》在《Rotten Tomatoes》分數高達91%新鮮度，多數評價指出「風格大膽、怪誕」、「送給早年經典情境喜劇的一封情書」、「為Marvel電影宇宙（MCU）帶來新的開始」，並稱讚伊莉莎白奧遜飾演的「Wanda」與保羅比特尼飾演「幻視」產生的化學作用很甜，帶來完美的表演，而Kathryn Hahn飾演的Agatha Harkness是一大亮點，為整部作品發揮巨大的效果。

由於《WandaVision》共9集，依照評價來看，前3集似乎與《奇異博士2》沒有太大的關鍵性劇情出現，然而該作品確認直接連結該電影，外界預測與《奇異博士2》的副標題「多元宇宙」有關。

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伊莉莎白奧遜在《Good Morning America》節目中表示：「我不能說太多，但是我認為《WandaVision》的故事是直接延續（natural progression）至《奇異博士2》的，奇雲費治（Marvel首席創意官）在電視劇、電影兩種媒介上做了超棒的連結，讓我們接下來可以呈現更多有趣的故事。」

有別於《復仇者聯盟3》、《復仇者聯盟4》同時拍攝，伊莉莎白奧遜在拍攝《WandaVision》時，並不知道《奇異博士2》的劇本內容。她向外媒《Collider》表示：「不知道也不錯，你就是相信劇組給的一切，然後你把對接下來未知的感受放進角色當中，這樣觀眾更能感受到你的變化。」

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《WandaVision》由《權力遊戲》第7季導演Matt Shakman執導，《黑寡婦》編劇Jac Schaeffer執筆劇本，官方電影簡介如下：「Marvel工作室《WandaVision》以經典美式情境喜劇風格融入Marvel電影宇宙，WandaVision兩位超級英雄過著理想中的郊區生活，直到他們開始懷疑事實並非如此。」由於《黑寡婦》現已延期至5月7日上映，《WandaVision》意外成為「Marvel電影宇宙第4階段」首部作品。

除了伊莉莎白奧遜（Elizabeth Olsen）飾演「Wanda」（紅女巫）、保羅比特尼（Paul Bettany）飾演「幻視」，《WandaVision》卡司包括曾在《雷神奇俠》飾演實習生「Darcy Lewis」的Kat Dennings、曾在《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）飾演「FBI探員吳吉米」的朴藍道（Randall Park），還有Teyonah Parris將飾演《Marvel隊長》摯友女兒Monica長大後的成人、Kathryn Hahn飾演Agatha Harkness。

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Marvel首席創意總監（CCO）奇雲費治（Kevin Feige）已證實，紅女巫是接下來Marvel電影宇宙（MCU）最強大的角色，而且她的強大能力會全部喚醒，影響未來整個Marvel電影宇宙：「有更多機會介紹Wanda、幻視的故事，了解Wanda還有什麼能力、幻視是什麼造成的，更重要的是正名──Wanda實際上是紅女巫，過去一直沒有在Marvel電影宇宙當中提及，但是她將會真正進化成為能力強大的『紅女巫』（Scarlet Witch）。」

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