《浪跡天地》澳洲再奪獎原定4月中國上映　疑趙婷辱華言論遭封殺

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-06 18:15

由華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland，中國大陸譯《無依之地》，台灣譯《游牧人生》）），繼上星期成為首位華人女導演贏得金球獎最佳導演後，今日又在有澳洲奧斯卡之稱的《第10屆澳洲影視藝術學院頒獎禮》（AACTA Awards）上，勇奪最佳導演，成為首位女性獲得該獎項殊榮。

趙婷 (左)憑《浪跡天地》成為首位華裔女導演，拿下金球獎最佳導演，而下一目標將是奧斯卡。（劇照）

贏得金球獎後，內地傳媒除熱烈慶賀有中國導演獲此殊榮，電影宣傳更隨即宣布該片 （內地譯名︰《無依之地》）將於4月23日在中國內地上映。不過繼連日來網民翻出趙婷的舊訪問，發現在多年前一次言論中有辱華內容後，電影在內地出現反響，有網民更發現該片似乎已靜靜地被延期上畫。

《浪跡天地》在金球獎，贏得最佳劇情片以及最佳導演兩大獎項。（影片截圖）

《第10屆澳洲影視藝術學院頒獎禮》公布得獎名單，受到新冠肺炎影響，今年轉為網上公布，跟金球獎一樣，影帝頒發予已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），他憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）贏得該獎項。影后就由英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演的《超犀女王》（Promising Young Woman）奪得，至於最佳導演，再次由趙婷憑《浪跡天地》奪得，成為首位女性獲得此項獎項。

《浪跡天地》氣勢如虹，原定中港台三地都會陸續上映，中國更落實於4月23日。不過有網民發現在豆瓣網的中國定檔海報中，已找不到《浪跡天地》的海報。有網民懷疑，可能跟早前有人被翻出趙婷在2013年，接受《Filmmaker》雜誌訪問的內容有關。其中一句講到自己為何有種叛逆性格，他便說︰「要追溯回我成長時期的中國，當時到處都是謊言，很多接收到的資訊都不是正確的」。另外於2020年接受澳洲媒體採訪時，她又曾直言︰「現在我的國家是美國」兩段說話似乎都觸動到中國網民。