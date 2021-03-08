【邊緣行者】林曉峰認同曾志偉見面　對於重返TVB：言之尚早

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-08 20:20

電影《邊緣行者》今日在元朗鄧氏祠堂舉行開鏡儀式，任達華、任賢齊、洪金寶、吳卓羲、林曉峰、方中信及譚耀文等人都有出席。及後吳卓羲及林曉峰齊齊接受《香港01》訪問，談到電影的防疫工作非常專業。

攝：陳順禎

《邊緣行者》今日舉行開鏡儀式，出席者包括導演（右五）、任達華、任賢齊、洪金寶、吳卓羲、林曉峰、方中信及譚耀文等。（陳順禎 攝）

吳卓羲及林曉峰今日出席《邊緣行者》的開鏡儀式，早前後者曾在社交平台貼出新冠病毒檢測的照片，而從現場來看，官方都設立了病毒檢測站。吳卓羲說：「劇組每次為所有工作人員檢測，務求讓大家安心，是好事，讓大家放心。」

至於林曉峰也認為這是「香港電影圈第一次見」，更表示「最安全」：「每隔兩天都要檢測，確保安全的環境下工作。」他更認為《邊緣行者》的防疫工作可以作為日後的標準。

林曉峰表示，電影設定在90年代。從他的造型都可以見到，他戴上巨型戒指及佛牌。（陳順禎 攝）

及後問到兩人的角色，吳卓羲表示其角色亦正亦邪，會與任賢齊及方中信有較多的對手戲；至於林曉峰則是在社團擔任財政部：「社團經濟科。」

之後林曉峰指電影的故事設在90年代，相信會很容易讓影迷聯想到他在《古惑仔》「包皮」的角色：「角色好深入民心，以為再做古惑仔的角色，讓人有先入為主的感覺。」所以劇組要求他作新嘗試：「造型師要我唔戴眼鏡，用雙眼皮膠紙、畫眼線，好像變了韓星一樣。」

林曉峰充當開鏡儀式司儀。（陳順禎 攝）

最後，問到林曉峰及吳卓羲的老朋友曾志偉重返TVB，是否代表兩人在未來有機會亮相TVB的節目。前者表示：「阿爸（曾志偉）有無找我？我們有見面。」至於有否找他回去呢，林曉峰坦言：「言之尚早」，皆因他與ViuTV有合約在身，也有其他工作；至於後者則表示：「阿爸（曾志偉）需要我，我一定會到。」然而吳卓羲表示，但當時因拍劇的關係，甚少拍綜藝節目：「獎門人我未做過，睇阿爸，可以回去玩。」