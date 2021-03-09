【真·三國無雙】9大主要角色造型大曬冷　林雪演董卓跟遊戲最神似

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-09 08:30

早前在人發現旺角出現了《真·三國無雙》的戶外巨型宣傳海報，瞬間在網絡上掀起話題。官方今日釋出了全新預告，並公開了多個重要角色造型，更鐵定電影將在今年4月29日香港上映。

《真·三國無雙》電影版將在下月上映。（《真·三國無雙》預告擷圖）

《真·三國無雙》由周顯揚執導；並由杜致朗編劇，兩人同時是電影的監製。電影獲日本電子遊戲發行商和開發商「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）正式授權，耗資超過三億港元的製作費超，歷時三年製作，而電影更是《無雙》的20周年紀念作。那麼電影的角色造型能否高度還原遊戲的角色呢？點擊下圖即睇角色比對！！！

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相信由首次公開角色造型至今，最獲網民稱讚，兼還原度最高的角色就是由林雪所飾演的董卓，而在今日公開的全新預告中，終於可以一次過見到所有熟悉的角色。其實去年電影已完成所有後期製作，但因受疫情影響，上映期無奈再三推遲，今日官方正式公布電影將在今年4月29日香港上映。

《真·三國無雙》電影版講述東漢末年，政治腐敗，民間爆發黃巾起義，董卓入京霸佔朝野，呂布、曹操、劉備、關羽、張飛等群雄崛起，亂世下展開英雄對決，三國時代從此掀起。