WandaVision｜紅女巫90度拗腰出招曬神級腰力　趕拍《奇2》冇掟抖

撰文: JUKSY 街星 最後更新日期: 2021-03-10 23:30

MCU旗下第一部超級英雄角色劇集《WandaVision》(暫譯:汪達與幻視)在上周播出大結局第9集,所有Marvel迷都在Disney+等待第一時間搶看終極祕密。不過女主角伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)在最終集播出前夕就特別連線登上了主持人Jimmy Fallon節目,現場來改編一段《FallonVision》,模仿《WandaVision》一路從50年代美國處境劇不斷跳接至2000年風格的特色。

相關圖輯:WandaVision|紅女巫伊莉莎伯奧遜喊戲曬神級演技(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 24 + 24 + 24

+ 11 + 11 + 11

+ 9 + 9 + 9

下方可以看見《FallonVision》的惡搞橋段,過程中兩人一直展現不同年代風格的喜劇風格,直到最後他們察覺不對勁,這時在《WandaVision》飾演煩人鄰居「Agnes」資深女演員Kathryn Hahn才驚喜登場,再度放送〈Agatha All Along〉神曲,原來這一場又是她親自幕後編導的惡作劇,Kathryn Hahn不只再度做出招牌眨眼,最終還故意放送了《WandaVision》每一集片尾的「請耐心等候」字幕相當搞笑。

《WandaVision》搞笑版網民笑到喊!點圖放大逐格睇《FallonVision》👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

《WandaVision》一首神曲空降美國itune排行榜奪冠!點圖放大逐格睇〈Agatha All Along〉👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

隨後伊莉莎伯奧遜也接受了正式訪問,透露人在倫敦的她其實已經默默開始拍攝Marvel超級英雄電影《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness):「英國這裡依然還在封城,我們很拚命的一週工作6天正在拍攝《奇異博士2》,剛好也正與《WandaVision》的造型師們再度一起工作,為了跟你(Jimmy Fallon)拍攝這一段短片我只好趕緊向他們求助妝髮,我們一周只有星期天才有空檔做這件事。」

相關圖輯:盤點60個《WandaVision》伏線 劇組自毀重磅角色回歸彩蛋(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 62 + 62 + 62

《WandaVision》現在成功打破了紀錄成為Disney+創始以來最火爆的劇集,伊莉莎伯奧遜笑說:「我一點都沒預料到大家會有這麼好的迴響,我以為我搞砸了,我只能堅持住我所愛的演員工作內容,但我預先設想的是才沒有人會這麼愛我參與的項目,但現在我對這一切感到無比驕傲,因為《WandaVision》確實讓我們放手一搏了。」後段影片主持人還向伊莉莎伯奧遜直接展示了網友各種《WandaVision》改圖,來看女神當下可愛反應。

90度拗腰成「紅女巫」伊莉莎伯奧遜招牌動作?點圖放大看《WandaVision》網民改圖👇👇👇

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】