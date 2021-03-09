說笑之人｜袁富華演智障爸入戲深　教書把聲甩唔到︰學生話唔同咗

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-09 16:00

新冠肺炎持續肆虐，香港電影業受嚴重打擊，天下一電影與英皇電影攜手合作，雙方公司將於兩年內合作製作及發行共十部港產電影，以力撐電影業共渡難關。由天下一電影負責製作的五部電影中，由袁富華、吳肇軒主演的《說笑之人》為首部正式開始拍攝的電影。

在戲中，袁富華飾演有輕度智障的爸爸，獨力湊大兒子。（《說笑之人》劇照）

《說笑之人》由區焯文執導，演員陣容配搭充滿新鮮感，包括吳肇軒、袁富華、 伍詠詩等。故事圍繞著一名有輕度智障的單親爸爸華哥（袁富華 飾）獨力湊大兒子文少（吳肇軒 飾）的故事，當中有笑有淚。

戲中吳肇軒需要到酒吧表演「棟篤笑」，他坦言沒有「棟篤笑」的經驗，但自身卻有不少「笑話儲備」，吳肇軒︰「以前讀書時老師成日叫我向成班同學講笑話，要全部人都笑先唔使再講，結果我講咗成個學期，有好多笑話袋住。」至於跟袁富華合作，就對他讚不絕口:「佢好樂意去教去夾每一場戲，我都有同佢講，第一次拍講父子關係嘅戲，仲要長時間都係兩個人對 戲，可能拍完都忍唔住叫佢做老豆，希望我老豆唔好呷醋啦。」

至於演智障爸爸的袁富華，看完劇本已非常喜歡，專登去找導演同編劇繼續發掘角色。「我飾演嘅角色有輕度智障，語言能力有少少問題，有趣係拍攝途中，我仍有去教書，學生都有問我點解授課時，講嘢好似同以前唔同，怪怪地。原來我唔自覺將個角色投射咗出嚟。」他又大讚軒仔:「我識咗吳肇軒好耐，佢係我演藝學院嘅師弟，佢好勤力，開拍前會一齊去傾個角色，一傾大家啲火花就嚟，夾得好好。」