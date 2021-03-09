《殺出個黃昏》84歲謝賢再登男一　監製林家棟傾掂除眼鏡演出

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-09 20:30

第45屆香港國際電影節今日公布參展電影，84歲謝賢及66歲的馮寶寶再登男女主角之作《殺出個黃昏》，獲邀成為參展電影之一，將於4月4日假座香港文化中心作世界首映。身為監製的林家棟高興作品得到認同。不過電影劇照一出，不少網民最感興趣的，反而是向來眼鏡不離臉的四哥，竟然以「素顏」示人。林家棟承認拍攝前的確需要時間游說。

謝賢在戲中飾演一位退役殺手，孤身一人終老。(《殺出個黃昏》劇照)

《殺出個黃昏》由謝賢、馮寶寶、林雪主演，由新晉導演高子彬執導，以輕鬆的手法拍一個殺手的黃昏故事，而電影更將重現兩位影壇瑰寶，謝賢與馮寶寶的風采。從先導海報見到，以一幅黃昏油畫作背景，畫中似見到謝賢、馮寶寶及林雪均滿懷心事，並各自走往不同方向，三人本來是殺手組合的最佳拍檔，但來到人生黃昏階段，命運是否一樣？

身為監製的林家棟，在劇本方面參與甚多。「好彩靜怡（編劇）年紀輕，但係心態趨向成熟，所以我哋都好夾，哈哈！其實最感激係得到四哥同寶寶姐嘅支持。」當劇照及預告見街後，網民最感興趣是竟然片中見到四哥的「真面目」，沒戴眼鏡演出。

林家棟再次擔任監製，由謝賢當男主角，向粵語片瑰寶致敬。。（資料圖片）

監製林家棟就表示一切都是信心問題。「其實佢唔係介意除眼鏡演，問題係佢唔識我，信我唔過，驚我咃係咪玩玩下，搞爛佢招牌。所以拍攝前，我同導演同佢見過４、５次面，了解成個故事講乜，想佢演得貼地一點，更能重現當日凌厲嘅眼神。起初佢仲十五十六，後來我話唔好咁對我啦，我有扮過你呀！然後播出我扮佢嘅片段（《難兄難弟之神探李奇》）佢睇，大家先建立出互信。」

林家棟當年在《難兄難弟之神探李奇》扮過四哥。（網上圖片）

《殺》片故事講述謝賢、馮寶寶、林雪於60年代曾是讓人聞風喪膽的殺手組織，無奈時代蛻變，三人只好脫下戰衣，重歸平凡生活。步入黃昏之年，誰願意被標籤為負資產？憑藉一首電台點唱：「青春之歌」，更讓三人重燃心中的一團火……