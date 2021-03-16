《尋秦記》電影版古天樂白髮Look超型　曾返現代招兵買馬抗嬴政？

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-16 11:30

科幻古裝經典《尋秦記》相隔20年後以電影版回歸，由天下一投資及發行，吳炫輝和黎震龍執導。首條宣傳片亦於今日正式曝光，原班人馬包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等人悉數回歸！是次宣傳片張力十足，亦顯示出項少龍及嬴政這對師徒的恩怨情仇愈趨白熱化，勢成水火！

曾以師徒相稱，今次正式反目。（《尋秦記》劇照）

對演員而言，拍古裝最花時間是要化裝和梳髮，《尋秦記》不少演員每天要花接近3小時梳化才能開始拍攝，不過大家都毫不介意，更說：「回憶返晒嚟！」電影講述古天樂飾演的項少龍在古代秦朝落地生根，項少龍在古代穿著時代人的T-shirt，繼續把現代世界的科技和文化帶到古代。首條宣傳片亦揭示了項少龍與林峯演的嬴政相隔20年後的矛盾角力，而項少龍更要帶著一家人逃難！當中包括宣萱飾演的烏廷芳、郭羨妮飾演的琴清、朱鑑然飾演的兒子項寶兒、黃文標飾演的滕翼逃走。

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宣傳片畫面第一個鏡頭一來便是嬴政帶著銳利的眼神登場，對項少龍說：「邊個唔信我，本王就殺邊個。」然後畫面出現項少龍手持手槍，嬴政在煙霧樹林追逐，宣萱飾演的烏廷芳、郭羨妮飾演的琴清、滕麗名飾演的善柔、歐瑞偉飾演的陶總管從屋內驚荒地跑出，項少龍說︰「你可唔可以放過我一家人？」嬴政隨即回應︰「如今係你家鄉嘅人唔放過寡人，你仲有當寡人係徒弟咩？」項少龍再回應︰「我就係當你徒弟，先至唔想你再錯！」然後畫面出現嬴政揮劍剌向項少龍，嬴政最後說：「所有恩怨從此了斷。」

TVB甘草演員黃文標都有現身電影版。（《尋秦記》劇照）

故事大綱：

一場多年前的冤獄，引發改變歷史的危機！Ken誓要回到古代成皇，以彌補因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍一家雖歸隱園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王嬴政盡收眼底；正當嬴政一統六國，以為平定天下之時，竟碰到Ken的突襲，他不得不去尋找又敬又畏的師傅，這對師徒久別二十年終於再次碰面，加上穿梭時空誓要改變歷史的Ken，三人必令秦朝再起風波，改寫命運。