《Let It Go》原唱Demi Lovato爆兩度被強暴　未成年時遭奪走貞操

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-18 08:30

迪士尼動畫《魔雪奇緣》（Forzen）主題曲《Let It Go》的原唱女歌手Demi Lovato，在近日上架的自傳影集《Demi Lovato: Dancing with the Devil》中大談自身黑歷史，當中最令人震驚的是兩次被強暴的經驗，成為網民討論熱話。

Demi Lovato在自傳影集大爆被強暴的黑歷史。（影片截圖）

Demi Lovato透露15歲時失去童貞予一位好友，但並非在自願的情況下發生：「我們在親熱，但我說明不想再進一步，但他們沒有理會，最後就做了，我將歸錯誤咎於自己身上，因為我仍然跟他走進房間」。被侵犯後的Demi Lovato受盡情緒困擾，但她卻仍經常遇到施暴者，就算跟身邊大人投訴亦沒用，那段時間她以自殘及暴飲暴食來排解情緒。

Demi Lovato自爆15歲時被強暴奪走貞操，大概是相中年紀。（Getty Images）

近年Demi Lovato改行性感路線

+ 11 + 11 + 11

而更諷刺的是，當年她是迪士尼旗下的青少年藝人，她跟其他藝人，包括Jonas Brothers及Miley Cyrus等，都戴上「貞操戒指」來代表守貞，但Demi Lovato卻因為被強暴而失去貞操，繼續戴住戒指令她心理不平衡：「我應該要對外說我有過性經驗，雖然是被強暴，但有些人不會這樣看待件事。」

【相關圖輯】魔雪奇緣│Demi Lovato海邊曬10卡鑽戒 宣布同拍拖4個月男友訂婚：

另一次強暴事件發生於2018年7月，當時染有毒癮的Demi Lovato，在吸毒後不清醒的情況下被毒販施暴，事後將全裸的她棄之不顧。當日她吸食了混有強效類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）的海洛英，身體負荷不了而連續中風三次及心臟病發，陷入昏迷的她幾乎喪命，事後醫生告訴她情況非常危急，遲多5至10分鐘就救唔返，現在仍有視力模糊等後遺症，腦部有永久損害。