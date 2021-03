《Let It Go》原唱Demi Lovato爆兩度被強暴　未成年時遭奪走貞操

迪士尼動畫《魔雪奇緣》(Forzen)主題曲《Let It Go》的原唱女歌手Demi Lovato,在近日上架的自傳影集《Demi Lovato: Dancing with the Devil》中大談自身黑歷史,當中最令人震驚的是兩次被強暴的經驗,成為網民討論熱話。