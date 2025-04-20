金像獎2025提名名單｜三大影帝鬥林峯游學修＋衛詩雅鍾雪瑩爭影后

第43屆香港電影金像獎將於4月27日舉行，早前宣布入圍名單，公佈入圍角逐本屆19項大獎的候選名單。今年共46套電影上映並合符入圍資格。第一輪評選投票獲1313有效選票，投票率為64.84%，是自2022年第四十屆以來的新高。而今年金像獎的協會成員更有14個增至17個，新增了「香港電影副導演會」、「香港影視聲畫製作協會」及「香港電影視覺特效協會」。



《破・地獄》入圍18項成提名大贏家，《九龍城寨之圍城》入圍14項緊隨其後。其中最多關注的影帝影后競爭相當激烈，三大影帝劉青雲、許冠文及郭富城惡鬥兩位首度入圍男演員，影后五位入圍演員創近年平均年齡新低。

《破・地獄》入圍18項成提名大贏家（《破．地獄》電影劇照）

第43屆香港電影金像獎入圍名單如下：

金像獎2025｜最佳電影

《九龍城寨之圍城》

《破・地獄》

《爸爸》

《看我今天怎麼説》

《從今以後》

金像獎2025｜最佳導演

陳茂賢《破・地獄》

鄭保瑞《九龍城寨之圍城》

黃修平《看我今天怎麼説》

楊曜愷《從今以後》

翁子光、區焯文《爸爸》

金像獎2025｜最佳男主角

林峰《九龍城寨之圍城》

許冠文《破・地獄》

游學修《看我今天怎麼説》

劉青雲《爸爸》

郭富城《臨時劫案》

金像獎2025｜最佳女主角

鍾雪瑩 《看我今天怎麼説》

區嘉雯 《從今以後》

談善言《虎毒不》

衛詩雅 《破・地獄》

許欣怡 《久別重逢》

金像獎2025｜最佳男配角

朱柏康 《破・地獄》

秦沛 《破・地獄》

盧鎮業 《虎毒不》

古天樂 《九龍城寨之圍城》

伍允龍 《九龍城寨之圍城》

金像獎2025｜最佳女配角

鄧麗欣《我談的那場戀愛》

谷祖琳《爸爸》

梁雍婷《破・地獄》

韋羅莎《破・地獄》

李琳琳《從今以後》

金像獎2025｜最佳新演員

劉偉明《九龍城寨之圍城》

陳卓賢《久別重逢》

蘇文濤《爸爸》

吳祉昊《看我今天怎麼說》

邱彦筒《寄了一整個春天》

金像獎2025｜最佳編劇

何妙祺、陳慶嘉《我談的那場戀愛》

翁子光《爸爸》

陳茂賢、鄭緯機《破・地獄》

楊曜愷《從今以後》

陳偉斌、麥啟光、萬芫澄《臨時劫案》

金像獎2025｜最佳攝影

鄭兆強《九龍城寨之圍城》

劉君樂《久別重逢》

秦鼎昌、梁祐暢《爸爸》

潘耀明《破。地獄》

潘耀明《焚城》

金像獎2025｜最佳剪接

張嘉輝《九龍城寨之圍城》

石繕滎《爸爸》

Robin Lee《香港四徑大步走》

張叔平、彭正熙《破。地獄》

李嘉榮《誤判》

金像獎2025｜最佳美術指導

麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》

鄧伊妮《久別重逢》

麥芷筠《爸爸》

姚漢文《破。地獄》

李健威《焚城》

金像獎2025｜最佳服装造型設計

余家安、葉嘉茵《九龍城寨之圍城》

吳里璐、羅佩莎《我談的那場戀愛》

吳里璐、陳家琪《爸爸》

利碧君《破。地獄》

文念中、郭妍慧《臨時劫案》

金像獎2025｜最佳動作設計

谷垣健治《九龍城寨之圍城》

江道海、梁博恩《武替道》

黃偉亮《破。地獄》

黃偉亮《焚城》

大內貴仁《誤判》

金像獎2025｜最佳原創電影音樂

川井憲次《九龍城寨之圍城》

陳光榮、陳永健《久別重逢》

戴偉《我談的那場戀愛》

丁可《爸爸》

朱芸編《破。地獄》

金像獎2025｜最佳原創電影歌曲

久別重逢《久別重逢》

作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：鄭伊健、陳卓賢

筆友《我談的那場戀愛》

作曲：戴偉 填詞：梁栢堅、何妙祺 主唱：張天賦

What if《看我今天怎麼說》

作曲：戴偉 填詞：鍾說 主唱：陳蕾

普渡眾生《破。地獄》

作曲、填詞、主唱：林家謙

㪐㩿《寄了一整個春天》

作曲：馮之行 填詞：王樂儀、周耀輝 主唱：邱彦筒

金像獎2025｜最佳音響效果

姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》

鄧學麟、關惠心《看我今天怎麼說》

姚俊軒《破。地獄》

杜篤之、江宜真《焚城》

李耀強《誤判》

金像獎2025｜最佳視覺效果

林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮《九龍城寨之圍城》

黃心妍、林駿宇、何家全、余國亮《海關戰線》

陳迪凱《破。地獄》

楊文傑、陳子弢、楊敏杰《焚城》

吳家龍、楊起超、張耀豪《盜月者》

金像獎2025｜新晉導演

梁禮彦《久別重逢》

何妙祺《我談的那場戀愛》

梁冠堯、梁冠舜《武替道》

Robin Lee《香港四徑大步走》

李志偉、何英毅《得寵先生》

金像獎2025｜最佳亞洲華語電影

《老狐狸》

《狗陣》

《鬼才之道》

《第二十條》

《熱辣滾燙》