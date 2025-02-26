看我今天怎麼說影評｜鍾雪瑩演技不留行跡　出色聲效體驗聾人日常

一個金馬獎，令電影《看我今天怎麼說》的關注度大大提高，亦令大家對電影的期待度大增，這可以是優勢，也可以是隱憂。過去不少高度期待作品，看畢換來一句不似預期的，大有人在，不過《看我今天怎麼說》就是有本事，衝破你的期待度，交出一份比預期更精彩的觀映感受。



鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》飾演聽障女孩，以為人工耳蝸可換來「正常」生活。（《看我今天怎麼說》劇照）

不留演技行跡

鍾雪瑩能夠在金馬獎擊敗兩位前輩張艾嘉與吳君如，這一戰績已叫人萬分期待，向來扮演身體有缺憾的角色，在競賽上是佔優勢，不過多年來這方程式被長期運用，再鮮見的演繹都看過，要讓人心服口服是的確是場「看你今次怎麼演」的考驗，但鍾雪瑩做得到。

而當大家對鍾雪瑩有一定認識下，仍有演出如聾人演員的神似，那份細膩是叫她實至名歸。（《看我今天怎麼說》劇照）

先談最表面的說話方式，她能講出一口「流利」的聾人語調，觀眾在清楚與不甚了解之間理解她的對白，這種神似度，聽得出下過不少苦功，不是靠擠眉弄眼可過關。最精彩是當中一場與聾人演員吳祉旲的嗌咬戲，那份激動與有口難言的憤慨，表露無遺。當刻想起《媽媽的神奇小子》的馮皓揚，那份演出是不留演技行跡，有懷疑過他是特殊演員。而當大家對鍾雪瑩有一定認識下，仍有這份感覺，那份細膩是叫她實至名歸。

游學修做出「流利」的手語動作，跟鍾雪瑩的難度難分高低。(《看我今天怎麼說》劇照)

做到你不改變我，我不改善你

電影談及尊重，一份自主，你有你戴人工耳蝸，我有我學手語，互相尊重不用打壓不同道者，游學修飾演的聾人就是被打壓的一群。單看這個故事鋪排，起初會擔心偏「左膠」，說出一篇篇大道理，來個大團圓。但導演黃修平今次處理得宜，你以為讓聾人重拾聽覺一定開心？失而復得的聽力可重投社會大眾，無縫地當一份子？一切都想得過份簡單，其實能做到在同一天空下共處，你不改變我，我不一廂情願地改善你，已是最大的尊重。

至於游學修的演出，亦叫人眼前一亮，他發自內裡的自信和傲氣，在日常短片中是最有效果的笑點，但在戲中又正好跟角色匹配，除了有最表面「吳卓羲」式的招牌衝動，也蘊藏不甘受屈辱，據理力爭的堅持，還值得欣賞是同樣「流利」的手語動作，跟鍾雪瑩的難度難分高低。

其實能做到在同一天空下共處，你不改變我，我不一廂情願地改善你，已是最大的尊重。(《看我今天怎麼說》劇照)

聲效是主角一員

特別一提，《看我今天怎麼說》在今屆金像獎獲7項提名，除了最佳電影、導演及男女主角等，最值得在此拉一拉票的，是獲提名最佳音響效果（鄧學麟、關惠心）。電影開場不久，已營造一種聾人帶上人工耳蝸的世界，那份無助，那份跟旁人格格不入的感覺，很快便讓觀眾置身其中。中段耳蝸失靈，導致鍾雪瑩難跟人溝通的無助，每粒刺耳的聲音，受干擾的聲效，都成功引起觀眾的不耐煩，做到身同感受，從而更了解主角為何想學手語，一程無科技障礙的溝通世界，是與身俱來應有的技能。當電影以鍾雪瑩、游學修與吳祉昊三位主角做主線，那麼聲效絕對是戲中第四位主角。

開場不久，那幕人工耳蝸受干擾的戲份，聲效當上重要一職。(《看我今天怎麼說》劇照)

至於其餘四個候選單位，分別是《九龍城寨之圍城》、《破。地獄》、《焚城》及《誤判》，無論是拳風颯颯、助你淨化心靈，還是來自末日的哀鳴，都是輔助性質，協助演繹故事，唯獨音響在《看我今天怎麼說》中是當上主角。要知道這些聲效都是健聽人士從聾人口中得知，再去模擬出來，過程同樣有口難言，而經歷無數次嘗試。但如果沒有這些聲音，全片的劇力註定減半，部分情節甚至難作解釋，更會變成純純粹粹的「看」我今天怎麼說。