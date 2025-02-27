觀塘街頭驚見太空人出現　買兩餸飯又研究六合彩到底搞乜？

近日在網上，見到有網民分享在街頭見到太空人的片段，片中所見為數二人的太空朋友，他們似乎是在鬧市中進行研究，不過並非尋常的科學研究，而是排隊研究兩餸飯，又在馬會門口研究六合彩，到底發生甚麼事？

有網民分享在觀塘投注站見到兩個太空人在研究六合彩。（影片截圖）

從影片可見，先有兩個太空人在人氣兩餸飯店門外，似在研究兩餸飯，但最終似乎未有幫襯。而另一條片就見到投注站門前，兩個太空人在研究六合彩，未知有何心水。不過從背後兩個數字，17同18，反而被網民察覺到原來是為電影宣傳。

太空人食厭咗太空餐，要食兩餸飯？（影片截圖）

戲中複製人米奇，就由《天能》及《蝙蝠俠》主角羅拔柏迪臣主演。（《米奇17》劇照）

所宣傳的是電影《米奇17》（Mickey 17），電影由憑《上流寄生族》蜚聲國際，贏得奧斯卡最佳影片的導演奉俊昊執導，故事改編自Edward Aston 暢銷小說《Mickey 7》，是關於神秘複製人的英雄故事。講到主角米奇陷入了不尋常的處境，為了完成僱主要求，他必須以死謀生，不斷經歷死亡來換取生機。作為一個可被替代的複製人，當任務犧牲後，他會再有新的身體，而記憶則會被保留。但去到17號時卻打破原有局面，18號同時出現，引來軒然大波⋯⋯而街頭17、18兩個數字就是這樣而來。

網民就是從背後兩個數字，17同18，察覺是為電影宣傳。（《米奇17》劇照）

《米奇17》由奉俊昊執導，故事改編自Edward Aston 暢銷小說《Mickey 7》。（《米奇17》劇照）

至於戲中複製人米奇，就由《天能》及《蝙蝠俠》主角羅拔柏迪臣主演，戲中還有一衆影帝影后人馬︰包括《復仇者聯盟》麥克雷法路、《祖孽》東妮歌莉蒂、《農情家園》史蒂芬元、《雲妮侯斯頓：與愛共舞》娜奧美艾奇、《孕辱》安娜瑪莉亞華桃露薇等，陣容強勁令人期待。電影將於3月6日上映。