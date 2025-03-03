張建聲哭談冇戲開慘況　自認戇X為揾金主飲到屙血：買層樓仲保值

香港電影市道自去年開始下滑，不少電影公司認為難以開拍新戲，業內人士亦紛紛表示港產片將陷入前所未見的寒冬期，短期內難以復甦。曾拍攝電影《一路向西》、《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》、《作家的謊言：筆忠誘罪》及《逃獄兄弟》系列的張建聲，因香港苦冇機會，去國內外尋找機遇，日前他久違開IG直播，在酒後吐露出作為演員面對的苦況及辛酸，坦言：「好X攰！」但他實在不想放棄。



張建聲多番強調自己開直播絕非想賣慘，純粹是已壓抑多時，希望深宵可以有一個情緒宣泄的渠道，鼻酸謂：「呢幾年我受得太多。」而這段直播的主旨，他是希望有緣見到的朋友，聽聽一個香港演員怎樣去世界不同地方尋求機會。

張建聲日前酒後面紅紅開直播，誠摯講出自己正面對的問題，坦言已壓抑多時，希望深宵可以有一個情緒宣泄的渠道。（Instagram：justin311）

張建聲早前宣布將基地移上廣州，他在直播中直言：「因為我要食飯，香港冇人揾我拍戲，香港暫時唔需要我，我唔食，我屋企都要食。咁唔緊要，我去馬來西亞，我去日本，我揾機會囉，大家唔好怪我，因為個餅太細，叻過我嘅人太多，所以就係自己出去揾。」他說自己在貧民窟長大，讀書不成，去Working Holiday，承認自己以前「溝好多女」，稱不上乖仔，直至28歲那年，他終於找到一樣自己喜歡做的事——拍戲，「但係偏偏我鍾意做嘅時候，佢沒落吖嘛，咁佢沒落嘅時候，我唔係要逞英雄，係大家都要開飯吖嘛。」

很多人至今都以《反黑》中的角色「招積」稱呼張建聲，直播中也有很多網民問幾時有《反黑2》睇，他說要問宋本中。（《反黑》劇照）

《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》中的呂文積，也是張建聲其中一個經典角色，一句：「起身喇，龜頭魚～」講起都仍然有聲。（劇照）

有人留言問張建聲為何香港沒有找他拍戲，他回答：「第一啦，香港已經唔係多戲拍，第二，角色啦，真㗎，我冇得去講啲X嘢話我揀劇本或者唔X鍾意拍，個事實就係，個餅得咁X大，人哋唔揾你咪唔揾你囉，好正常，人哋有得揀㗎嘛係咪？」他表示不會「乞」觀眾的票，但很想誠懇地說：「張建聲本人搬咗去廣州，因為香港電影業暫時唔需要我，我自己覺得，我覺得啫，香港電影業塊餅得咁多，我仲衝埋去搶？我啲師兄、我啲師弟師姐師妹點X樣？點X樣？」他停一停頓，再次鼻子一酸問：「但係如果我仲郁到，我做咩唔自己跑呢？」

為了揾食、養家、揾機會，張建聲去年底宣布移居廣州。（抖音：張建聲）

張建聲早前宣布與友人在日本六本木夾份開酒吧。（Instagram：justin311）

張建聲在直播中多次講到眼濕濕，又表示：「香港冇人揾我拍戲，香港暫時唔需要我」。（Instagram：justin311）

張建聲演戲最出名的必定是他時肥時瘦，入行以來為角色增肥、減肥近四五次，如橡皮人一樣，甚至胃痛極了，身體更出現警號，難以負荷。但亦曾經有試過他為角色減了四十磅，最終根本沒有他除衫的戲份，難免令人氣餒，但他就說：「呢啲冇得怨，呢啲真係冇得怨。」張建聲指做演員除了要演技外，亦要用盡一切讓觀眾在幾秒間被說服你就是那個角色，帶他們入戲；可能有人覺得冇必要，但他就覺得要尊重自己的演員專業，所以他總是用生命來演戲，也堅持盡量不用替身，有時被母親問起傷勢都不懂如何回應：「有陣時返X到去，隻手損X晒，我老母問我咩事，原來拍戲咁X樣嘅咩？我都唔X識答，呢個唔係賣慘，而係因為我正身去做好過替身，我唔係話唔畀stunt man同香港武術指導機會，但係永遠就係想正身做，做到一個位我做唔X到，我見骨喇隻手……」

多次為角色變樣、幾身型，張建聲認為一切都只是希望更易帶觀眾入戲。（Instagram：justin311）

張建聲為演活角色，多次增肥及減肥，對身體造成傷害。（Instagram：justin311）

2023年，張建聲被指「減唔到肥」，他在社交平台透露：「近兩年身體出現狀況需要用藥治療，其副作用如圖所示，易攰、水腫、體重上升等等都導致我減磅速度慢咗，加上有五次改變體重經驗都敵不過年紀漸大身體機能代謝慢咗，進度不似預期。」（Instagram：justin311）

張建聲在直播中表示自己其實不想一直染金髮，對頭髮好想，但也是工作需要，坦言：「我好想變返黑色，變返正常人啦，起碼過關唔會俾人逗。」（Instagram：justin311）

多次將身體推至極限，生理、心理上亦產生各種問題，張建聲剖白：「第一，我拍X到我身體有問題；第二，我拍X到呢度（腦部）有問題，我要食藥；第三……」他欲言又止後，哽咽吐出一句：「我拍X到條女都冇撚埋……」張建聲2022年與細16歲的女友曾嘉晴相戀，惟去年分手，他說自己下月便42歲，很想結婚，不過結婚不是兩個人的事，也包括能否照顧對方家人，甚至是與太太的BB，然而他覺得市道太差，自己又要四圍去揾發展機會，似乎短期內也無法實現這個心願。

講到拍戲的犧牲，張建聲哽咽吐出一句：「我拍X到條女都冇撚埋……」（Instagram：justin311）

張建聲與曾嘉晴去年已分手，不過在對方的生日，他仍有出Story祝對方生日快樂，稱對方是自己的「Angel」。他又向記者再三強調，二人分手真的不涉第三者，而對方亦是個很好很好的女孩子。（Instagram：justin311）

直播中有留言問張建聲「攰唔攰」，他馬上被刺到痛處，眼濕濕說：「我好X攰！我真係好X攰，有時瞓X醒都唔知我自己喺邊，唔好講話飛，喺內地，我依家基地喺廣州，我有時都唔知我自己喺邊X度，我阿媽問我，阿仔你喺邊，我話阿媽你等陣先，我問吓我個friend，我而家喺邊？哈哈哈，我就會諗呢啲嘢⋯⋯如果我拍拖，我咪對個女仔唔公平囉，同埋我想結婚。」

張建聲過着「空中飛人」生活，有時睡醒都不知自己身在何處。（Instagram：justin311）

張建聲有擔任電影監製，他解釋自己要去找任何有可能合作的投資者，「市場需要我，咪揾錢囉；但係如果市場唔需要我，我咪自己去揾市場。」要揾「水喉」，應酬少不免，但他透露自己飲到屙血、胃都快穿了，很多時候都只是白飲，不過有一絲機會都要試。他說：「無論我去到邊個地方，哪怕呢個人係potential嘅investor，我都要見，要飲幾多，我飲幾多囉，點解？有啲朋友可能唔知，點樣去合作、communicate，get closer，一啲Event之後，要有啲相處、共同空間，（如果唔係），next time，who the fxxk are you？我唔X知你邊個。」

張建聲為揾投資者常常要去應酬，他向記者表示：「我仲有兩部已拍好需要演同監嘅作品等住上，好多人永遠都唔會明，一個人衝去世界唔同國家去跑投資方嘅感受，好多時都係白飲，胃都穿嗰隻，咁又點呀？咪又係要照去試，我成功左就一班人有工開。」（Instagram：justin311）

張建聲認住一大堆酒，他直認這些應酬機會都是用胃與肝換取的，而自己亦已不敢驗身。（Instagram：justin311）

他說自己的確可以轉行，不過演戲實在是自己人生目標，更激動謂：「X你老X，飲X到屙血呀好冇呀？我唔係好X偉大，我好X自私呀！我一定要開到部戲，為我自己而拍，或者畀個更加紅嘅去拍，但係至少大家有工開。」網民也十分擔心其身體狀況，但他表示自己不敢去驗身，「我唔敢做body check，我有個保險agent喺度，我真係唔敢做body check，真係唔X夠膽，年紀大咗真係唔X夠膽。」

每當有內地人叫張建聲做「明星」，他都會叫停對方，他說因為由始至終他只是演員，不諱言由2019年至今殘了很多很多，但他堅持不用濾鏡，也不介意大家覺得不好看，因為他認為一粒眼屎、一粒雀斑都可以是戲，這是他對自己的執着。（Instagram：justin311）

2024對張建聲來說很難過，他曾在回顧貼文中表示死不去已感恩。（Instagram：justin311）

他續說揾投資者到底有多難，不諱言：「要開一部戲好X難！真係好X難！你買層樓都保值過開一部戲！但點解有依啲戇X仔仲喺度……X你老味，我都唔X知，因為我鍾意做戲吖嘛，冇人揾我拍，我咪揾人拍我囉。呢個唔係情緒勒索，唔係PUA，但係你自己分析乜嘢港產片要撐。多謝過億嗰啲作品，部部無我份，唔緊要，但係養活咗成班同行，OK㗎！因為我招積吖嘛，我世界仔嚟㗎嘛，我去到邊度都唔會死，但係我真係好X鍾意演戲吖嘛，所以就係……入場先啦。」他希望大家可以慳一餐飯錢，入場睇套戲，「睇完，讚嘅，掂，拍手掌！唔得嘅，X啦！你明知佢X嘅，你咪睇吓佢有幾X囉，畀咗幾廿蚊先囉，之後咪大大力X佢囉，都係情緒發泄嚟㗎嘛，right？」

張建聲希望大家慳餐飯錢，都入場支持港產片，就算覺得不好睇也可以直接鬧。（Instagram：justin311）

張建聲表示自己不是古天樂，不過也很希望由自己的身份去嘗試幫到香港電影業，又說：「有啲小品製作，入場撐咗先啦幾廿蚊！幾廿蚊唔係要你食屎吖嘛，阿修嗰部都好睇㗎，游學修嗰部，睇吓先啦，真係呀！」他透露自己之前拍下的電套戲《大俠Action》和《千謊百計》因冇錢做後期及其他原因仍上映無期，他說國內觀眾常常問他何時演好人，其實他在這兩部戲都演好人，惟未知大家有沒有機會看到。不過他再三強調，自己不需要也不想賣慘，因為「條路自己揀」，他亦自覺比很多人幸福，因為他找到自己喜歡的工作，也能夠糊口、養到母親。不過他亦說出最心底的一句：「我有條大前提，你畀我演到老啦！之後我做乜嘢，你睇死我啦，你畀我演到老啦，你淨係畀我演到老，我好X鍾意演戲，X你老X！我用條命去演㗎！」

張建聲希望大家入場睇游學修、鍾雪及吳祉昊主演的聾人主題電影《看我今天怎麼說》。

左邊是《大俠Action》，右邊是《千謊百計》，兩部戲展現了完全不同的張建聲，但他坦言這兩部戲目前仍上映無期。（Instagram：justin311）