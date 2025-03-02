面試特攻隊｜林峰余香凝演夫妻 金馬最佳女配角方志友首拍港片

現實與電影，哪個更瘋狂？為了讓子女入讀名校，電影《面試特攻隊》中余香凝、方志友、王敏奕等飾演一眾望子成龍的家長，各顯神通，不惜使出各種匪夷所思的奇招，上演荒誕喜劇……。下一代邁向遠大前程的路，難道就只有入名校一條？

電影《面試特攻隊》由非凡娛樂製作有限公司出品，監製管東銚、謝國豪，導演及編劇何亮瑜、主演余香凝、林峰、王敏奕（Venus）、方志友、梁仲恆、梁雍婷（Rachel）及苑瓊丹等，電影今天（3月2日）舉行開鏡拜神儀式，一眾主創一同出席。幾位戲中家長，抱着小朋友現身儀式，飾演海洋公園動物護理員的林峰與太太余香凝聯同女兒，一家三口展現温馨，而劇組為令二人與小朋友混熟，特意安排他們開拍前與小朋友玩，二人不用埋位又會與其他家長一齊討論「湊仔經」，而林峰與Jennifer更分享自身成為爸媽後，要為子女準備應付入學面試的辛酸。

王敏奕與梁雍婷則飾演為子女勞碌，花盡心思安排子女入讀名校的家長，Venus透露為投入演出，應導演要求稍為小酌，令自己更入戲。梁雍婷則飾演富貴媽媽，與Jennifer及Venus有一段家長交流。

至於在第60屆金馬獎憑《本日公休》榮獲「最佳女配角」獎項的方志友，首次來港拍攝電影，今次在戲中飾演年輕媽媽，志友同時努力學習廣東話，期待用廣東話與演員及劇組溝通，對於演出角色只要一半時間用廣東話，而一半時間用普通話，對志友來說是很新鮮、有趣的經驗。