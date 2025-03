年度國際影壇盛事「第97屆奧斯卡頒獎典禮」於香港時間今日(3日))早上在美國洛杉磯杜比劇院舉行,ViuTV今年再奪奧斯卡香港直播權,頒獎典禮在早上8時正式開始。今屆主持為名嘴主持人 Conan O’Brien,以搞笑見稱的他,出場就已經大放笑蛋。扮演候選大熱作《完美物質》的狄美摩亞登場。

今屆主持為名嘴主持人 Conan O’Brien,以搞笑見稱的他,出場就已經大放笑蛋。(奧斯卡直播截圖)

扮演候選大熱作《完美物質》的狄美摩亞登場。(奧斯卡直播截圖)

但漏咗對鞋,要入番體內搵番。(奧斯卡直播截圖)

08:44 「最佳動畫短片」獎由《In the Shadow of the Cypress》奪得。

「最佳動畫短片」獎由《In the Shadow of the Cypress》奪得。(直播截圖)

08:40 「最佳動畫」獎由《貓貓的奇幻漂流》(FLOW)奪得。

「最佳動畫」獎由《貓貓的奇幻漂流》(FLOW)奪得。(直播截圖)

08:29 羅拔唐尼頒發最佳男配角,由《深痛導賞團》的Kieran Culkin奪得。

上屆男配角得主羅拔唐尼負責頒獎。(奧斯卡直播截圖)