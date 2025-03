奧斯卡影帝真赫曼死因曝光　患阿茲海默症不察覺妻去逝伴屍一周

奧斯卡影帝真赫曼(Gene Hackman),於美國時間2月26日被發現倒斃家中,享年高齡95歲。據外媒報道,警方在真赫曼位於新墨西哥州寓所中,發現真赫曼、其63歲日裔妻子荒川貝齊(Betsy Arakawa)及夫婦飼養犬隻,一同陳屍於寓所中。警方曾對二人死因有懷疑,直至今日(8/3)公開死因報告,證實最先是荒川貝齊,因感染漢他病毒身亡,而患有晚期阿茲海默症的真赫曼,可能並未察覺妻子已離世,獨自在家中伴屍一周,最後在2月18日因心臟病去世。



真赫曼被發現與妻子一同倒臥於寓所之中。(視覺中國)

奧斯卡影帝真赫曼(Gene Hackman),於美國時間26日被發現倒斃家中,享年高齡95歲。(視覺中國)

從影帝真赫曼與妻子貝齊荒川的死因報告可知,荒川貝齊於2月11日因感染漢他病毒,肺部出現併發症病逝,漢他病毒是一種由受感染的嚙齒動物(如︰老鼠),傳播給人類的呼吸性疾病。而真赫曼是於2月18日,因心臟病去世。而令人傷感的是警方有理由相信,因為真赫曼晚年患上阿茲海默症,不意識到妻子已死,而不自覺地伴屍一周。

圖為2003年荷里活男星真赫曼(Gene Hackman)與妻子Betsy Arakawa出席第60屆金球獎頒獎禮。(Getty Images)

阿茲海默症是一種隨著時間不斷惡化的神經退化性疾病,是患失智症的主要成因。至於二人飼養的德國牧羊犬,同樣發現在家中死亡,並陣屍於貝齊的浴室壁櫥附近,但當局表示狗隻是不會感染漢他病毒,故死因應與病毒無關。當時媒體報道,真赫曼是倒臥在廚房旁的房間內,身穿長袖衫、運動褲和拖鞋,旁邊有太陽眼鏡和拐杖,疑似是突然倒下。至於日裔的鋼琴家太太荒川貝齊及德國牧羊犬,則倒斃在浴室,荒川的身體亦開始腐爛,而桌上放有一瓶已打開的藥物,藥丸更四散地上。

警方在真赫曼屋內外進行搜證。(視覺中國)

真赫曼於1930年在美國加州出生,憑1971年主演作品《密探霹靂火》(The French Connection)榮封奧斯卡影帝、再憑1992年上映作品《豪情蓋天》(Unforgiven)奪得最佳男配角,生涯先後五次提名演技獎項。

真赫曼憑1971年主演作品《密探霹靂火》榮封奧斯卡影帝。(視覺中國)

真赫曼憑1971年主演作品《密探霹靂火》榮封奧斯卡影帝。(《密探霹靂火》電影劇照)

在巔峰演出作品外,真赫曼亦曾主演多部經典,最為香港觀眾熟悉作品定必為元祖《超人》(Superman)系列中飾演終極反派對頭Lex Luthor。其生涯代表作亦包括《雌雄大盜》(Bonnie and Clyde)、《I never sang for my father》、《海神號遇險記》(The Poseidon Adventure)、《Young Frankenstein》。真赫曼演出生涯亦跨度至21世紀,最後一部作品為2004年上映中的《Welcome to Mooseport》。