金秀賢因金賽綸背負醜聞！仍如期為新劇《Knock Off》進行拍攝

【金秀賢／金賽綸／Knock Off】在娛樂圈中，尤其是明星之間的私人生活，經常會成為媒體和公眾關注的焦點。近日，韓國演員金秀賢被爆與已故女演員金賽綸曾經有長達6年的戀愛關係。擁有大量粉絲的金秀賢為此陷入戀情醜聞事件，正面臨出道以來最大的危機。



雖然金秀賢的所屬經紀公司Gold Medalist已經對進一步的爆料做出相同的回應，但大批網民依舊選擇不接受，紛紛要求金秀賢能夠坦然地對此事作出正面的回應。

近日，韓國演員金秀賢被爆與已故女演員金賽綸曾經有長達6年的戀愛關係。（IG@soohyun_k216）

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據韓國媒體報導，金秀賢以88年出生的身份出演了由歌手G-Dragon主演的MBC綜藝節目《Good Day》，但在爭議爆發後，網友們要求他退出目前相關的節目。隨著風波越演越烈，金秀賢將缺席13日《Good Day》的節目錄製。

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然而，據知情人士透露，金秀賢依然照常參與其他的拍攝工作，他的下一部Disney+原創電視劇《Knock Off》第二季的拍攝正在按計劃進行，目前沒有作出任何特別的調整或改變。與此同時，對於金秀賢的爭議事件，相關製作方尚未發表特別聲明，且還未確定發佈會的具體行程。

金秀賢的下一部Disney+原創電視劇《Knock Off》第二季的拍攝正在按計劃進行。（《Knock Off》劇照）

金秀賢的下一部Disney+原創電視劇《Knock Off》第二季的拍攝正在按計劃進行。（《Knock Off》劇照）

《Knock Off》主要講述一位普通的上班族在IMF外匯危機期間進入假貨行業，並成為世界「假貨之王」的故事，由金秀賢、曹寶兒主演，分兩季製作，預計將於2025年播出。

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