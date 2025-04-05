破地獄︱衛詩雅提名影后迎高峰亦謹記低潮　「開心傷心都要記住」

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（5日）播出第三季第21集，邀請電影《破．地獄》加長版導演陳茂賢攜同主演衛詩雅及主題曲《普渡眾生》作詞編曲主唱者林家謙出席，接受主持人谷德昭專訪。《破．地獄》自上映以來取得香港電影史上空前成功，陳茂賢與衛詩雅在節目上分享更多拍攝過程點滴，衛詩雅亦談到入行17年以來，在《不日成婚》前遇到的低潮時期。

《破．地獄》女主角衛詩雅出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《破．地獄》導演陳茂賢出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《破．地獄》導演陳茂賢攜同衛詩雅、林家謙出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

談到《破．地獄》拍攝過程，衛詩雅表示欣賞陳茂賢作為導演兼編劇，能夠對劇本角色有全方位的了解，足以應付自己一切提問。至於與許冠文、黃子華兩大笑匠的交流，衛詩雅則表示其實三人在現場接近「零」交流：「文哥與子華都差不多，我們很少現場交流，我們只讀過一次劇本。導演經常形容我們為『三個山頭』，我分得很開，不會刻意很親近或對戲，也沒有坐在一起吃飯或聊天。劇情需要，我們三人之間有許多情緒與爭執，所以在現場沒有特別親近。」

衛詩雅表示與許冠文、黃子華在拍攝現場如「三個山頭」沒有刻意親近交談接觸。（《爆谷一周》節目截圖）

衛詩雅表示與許冠文、黃子華在拍攝現場如「三個山頭」沒有刻意親近交談接觸。（《爆谷一周》節目截圖）

衛詩雅憑《破．地獄》提名第43屆香港電影金像獎，作為封后大熱門，衛詩雅表示入行17年以來有許多伯樂需要致謝。至於入行以來的高低起伏，衛詩雅坦言在《不日成婚》前曾經歷低潮期：「最艱難是我不肯定自己，因為有段時間沒有人找我拍戲，知道外面開戲時，他們想不起我的名字。例如要找某個年紀的女演員，有很多人選，卻想不起我！便會覺得自己是否做得很差？」衛詩雅坦言縱使經歷低潮，但從來沒有萌生放棄的念頭，在過程中不斷思考自己不足、欠缺之處，同時扭轉作為演員被動的狀態，創造屬於自己的機會。

衛詩雅坦言入行17年以來，需要感謝許多伯樂。（《爆谷一周》節目截圖）

衛詩雅亦表示入行以來，經歷過外面開戲但無人想起自己的情況，當時會質疑自己的實力。（《爆谷一周》節目截圖）

《破．地獄》為衛詩雅的事業帶來首個高峰，對於往後的接踵而至的高低起伏，衛詩雅表示不論際遇如何，都希望珍惜每一刻：「不只是享受開心的高光時刻，不開心時也要記住那種感覺。可能因為《破．地獄》這部電影，我思考很多自己過世後會怎樣、我會帶走甚麼？或者我睡在病床上，可以得到的東西只剩下回憶，假設去過100次旅行，你會記得可能爆軚的一次，當下可能很不開心、很暴躁，但那一次印象會最深刻，所以無論開心或傷心，你都要好好記住。」

衛詩雅因為拍攝《破．地獄》而思考許多與人生相關的課題。（《爆谷一周》節目截圖）

衛詩雅因為拍攝《破．地獄》而思考許多與人生相關的課題。（《爆谷一周》節目截圖）