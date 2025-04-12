虎毒不︱盧鎮業朱栢康爭金像男配　談善言兩個老公二揀一：我撐XX

香港家庭倫理劇情片《虎毒不》，由《淪落人》導演陳小娟執導，談善言、「小野」盧鎮業、馮素波、文頌嫻及強尼主演。電影今日（12日）舉行首映禮，導演攜同一眾演員出席，為入圍月底即將舉行的「第43屆香港電影金像獎」率先造勢，並為憑作品提名「最佳女主角」的談善言與「最佳男配角」的盧鎮業集氣加油！

《虎毒不》今日舉行首映禮，談善言與盧鎮業分別憑作品提名金像獎「最佳女主角」及「最佳男配角」獎。（梁碧玲 攝）

香港家庭倫理劇情片《虎毒不》導演陳小娟攜同談善言、「小野」盧鎮業、馮素波、文頌嫻及強尼一同出席首映。（梁碧玲 攝）

《虎毒不》男女主角談善言與盧鎮業，於首映禮上接受傳媒訪問，二人在拍攝電影前已合作拍攝MV作品，為電影埋位便已一拍即合，談善言表示：「我哋呢套戲好要求生活感，所以同佢一埋位、交流對戲就已經好放心！」盧鎮業亦大讚談善言的毅力與投入：「佢出咗名係意志強大嘅演員，嗰時佢隻腳啱啱好返冇幾耐，就已經要增磅。我記得試造型一見到佢，心諗『嘩！真係唔認得妳！』同以前識落嘅阿談好唔同，已經有說服力！試造型之後就影道具相，好似度蜜月咁，好似真係兩公婆咁！」

盧鎮業笑指談善言在試造型時已增磅，當時幾乎唔認得！（梁碧玲 攝）

談善言與盧鎮業提到在拍攝前，曾一同到余香凝家中體驗照顧新生嬰兒的過程，談善言透露當中過程表示：「試咗一晚、體驗咗一晚，究竟湊BB成晚嘅流程係點，成晚冇瞓嘅過程又係點，余香凝都有講好多感受畀我聽。」小野隨即笑言早於體驗時已入戲做豬隊友老公：「我就試咗半晚、成咗個飯、同BB影咗張相，阿談開始湊個BB嘅時候，我就走喇！非常稱職！」

談善言在拍攝前到余香凝家中體驗照顧初生嬰兒的過程。（梁碧玲 攝）

盧鎮業笑言拍攝前到余香凝家中體驗時，已入戲做豬隊友，食個飯、影張相便離場，非常稱稱！（梁碧玲 攝）

至於生小朋友的念頭，談善言隨即耍手擰頭：「本身都唔敢嘅！但係拍完之後有見過啲好好嘅拍檔，好似小娟（導演）同佢老公咁，會好似管理公司一樣制定政策、方向，值得參考下㗎！多咗一份想像空間，以前我就唔敢諗，依家可以諗下嘅！」至於目前有潛力組織家庭的拍檔，阿談則笑言：「跳得有啲遠！未有呀，工作上太多嘢要處理喇！」

談善言表示拍攝《虎毒不》後對成為母親增添一點想像空間，但工作太忙暫時未考慮尋找隊友。（梁碧玲 攝）

盧鎮業憑《虎毒不》提名金像男配，入圍者亦包括主演《破．地獄》的朱栢康，朱康與談善言在《不日成婚》系列飾演夫妻，面對「兩位老公」手背手心都是肉，阿談笑言：「計時間㗎嘛，依家佢先係我戲入面嘅老公！今年我撐小野！」小野隨即開玩笑：「你睇下淑貞全身都係肉，所以唔係揀我哋兩個！」

談善言直言在盧鎮業、朱栢康「兩個老公」中間，選擇支持小野奪得金像男配。（梁碧玲 攝）

盧鎮業憑《虎毒不》提名第43屆香港電影金像獎「最佳男配角」獎。（資料圖片）

朱栢康憑《破．地獄》提名第43屆香港電影金像獎「最佳男配角」獎。（資料圖片）

談善言與盧鎮業於《虎毒不》裡飾演夫妻。（《虎毒不》電影劇照）