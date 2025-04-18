George為新戲孭十字架赤腳遊街　證193為打藍球受傷幸無大礙

歐鎮灝（George＠P1X3L）在電影《不赦之罪》中飾演強姦犯阿樂。為宣傳新戲，George今日（18日）孭住十字架、赤腳現身銅鑼灣、旺角以及尖沙咀遊街，嚟引不少路人拍照。

George赤腳遊街宣傳新戲。（陳順禎 攝）

「阿樂」接受訪問時，表示自己罪孽太深，趁今日耶穌受難日，感受受難過程，亦希望從中贖罪。問到下次遊街時，會否以耶蘇裝朿上陣，他表示要好好保護自己。至於在尖沙咀遊街15分鐘，問到感覺如何，他說：「有啲奇怪，因為我無太理會旁人觀察，因為贖罪中，一直問自己點解要做錯事，點可以令人原諒我，但啲人係咁影我時，我會好唔習慣。」阿樂又指神父（黄秋生）今日因為太忙，所以未有到場。

短短一段路行足15分鐘。（陳順禎攝）

阿樂近日擁有Threads 帳戶，他解釋是因為放監後想了解世界到底發生什麼事，又透露收到一名自稱George 的男子私訊。「佢話我模仿佢，但我都唔識佢，佢好紅？吓！佢男團㗎？（有傳佢組合解散）唔好解散啦，解其他嘢。」

腳底無受傷。（陳順禎攝）

全程赤腳行，腳板都沾上啡泥色。（陳順禎攝）

提到日前《公司逼我打藍球》賽事上，對手十分進取，193更疑似受傷，阿樂即召喚George 出場解答。「其實193真係好盡力，場波佢打得非常好，每個人都好畀心機去打，佢整親嗰下係意料之外，好在佢無整親腰骨，純粹俾人撞瘀咗，我都無事、無受傷。」